Большинство украинцев не поддерживает предоставление Донбассу особого статуса - опрос

Об этом сказал на брифинге директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко, комментируя опрос, проведенный с 6 по 23 ноября 2015 года, передает корреспондент УНИАН.

Он отметил, что, оценивая, какими должны быть дальнейшие действия по урегулированию конфликта на востоке Украины, 34,4% респондентов выступают за продолжение АТО до полного восстановления контроля Украины над занятыми сепаратистами территориями, 22,7% - за предоставление этим территориям особого статуса в составе Украины, а 20,1% - за отделение от Украины этих территорий.

По его словам, эти данные свидетельствуют, что “относительное большинство граждан выступают против предоставления особого статуса Донбассу”.

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“На данный момент те конституционные изменения, которые проталкиваются в Конституцию относительно особого статуса Донбассу, противоречат мнению большинства населения Украины”, - подчеркнул Быченко.

Не смогли ответить на вопрос о дальнейших действиях по урегулированию конфликта на востоке Украины 22,8% опрошенных.

Опросы показали, что респонденты, выступающие за отделение от Украины оккупированных территорий Донбасса, чаще всего мотивируют это тем, что не хотят, чтобы жители этих территорий влияли на политику Украины и получали средства из украинского бюджета (62,4%) и лишь 27,2% объясняют это тем, что считают, что жители этого региона имеют право на самоопределение.

Быченко сообщил, что по сравнению с августом 2015 года снизилась доля респондентов, выступающих за особый статус Донбасса в составе Украины - с 28,5% до 22,7%.

Зачастую за продолжение АТО до полного восстановления контроля Украины над занятыми сепаратистами территориями выступают жители центрального (45,1%) и западного (42,8%) регионов.

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В случае, если Украине все же придется сосуществовать с неподконтрольной частью Донбасса, почти половина (45,1% респондентов) считают, что в таком случае необходимо прекратить любые отношения, в том числе экономические, между Украиной и этими территориями, а 27,6% считают, что надо предоставить Донбассу особый статус с возможностью его влияния на политику Украины.

36,8% опрошенных считают, что большую угрозу для стабильности и развития Украины представляет вариант замораживания конфликта на востоке Украины. Так считают большинство опрошенных в центральном, южном и восточном регионах.

Отвечая на вопрос, кто должен восстанавливать инфраструктуру в случае возврата территорий так называемых “ДНР” и “ЛНР” в состав Украины, 29,6% считают, что за счет России, 23,5% - за счет Украины, а 29,4% - за счет лишь тех средств, которые собираются на этих территориях. При этом жители Донбасса чаще всего склонны считать, что инфраструктуру должна восстанавливать Украина (40,4%) и реже, чем жители других регионов придерживаются мнения, что это нужно делать только за счет тех средств, которые собираются на этих территориях (17,7%).

Опрошено 2008 респондентов во всех регионах, кроме оккупированных районов Донбасса и Крыма.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.