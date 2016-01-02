В Полтавской области свалили памятник Ленину (видео)
В селе Песчаное Кременчугского района Полтавской области активисты ВО «Свобода» и «Правого сектора», а также бойцы батальона «Азов» свалили памятник Владимиру Ленину.
Об этом УНИАН сообщил лидер кременчугской городской организации ВО «Свобода» Константин Красовский.
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«1 января кременчугская «Свобода» вместе с активистами провода «ПС» и бойцами «Азова» поздравили Степана Бандеру с Днем рождения. Акция прошла мирно. Против свержения был только депутат, экс-«регионал» - бросался на журналистов. Акция прошла без драк и других инцидентов», - отметил Красовский.
В полиции сообщили, что по данному факту открыто уголовное производство по статье 194, части 1 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Статья предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или лишение свободы на срок до трех лет.