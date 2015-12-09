Жителю Киева грозит 12 лет за нападение на хлебный киоск ради батона

В Дарницком районе Киева мужчина напал на киоск с хлебобулочными изделиями, требуя дать ему батон. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

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"В отделение Дарницкого управления полиции обратилась работница киоска по продаже хлебобулочных изделий. Женщина сообщила, что в помещение ворвался мужчина, угрожал ножом и физической расправой, требовал дать ему киевский батон", - говорится в сообщении.

За два часа сотрудники полиции заметили молодого человека, похожего по приметам на нападавшего. Свои действия мужчина объясняет тем, что у него не было денег для приобретения батона.

По данному факту начато уголовное производство, предусмотренное ч. 3 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Нападавшему грозит от семи до двенадцати лет заключения с конфискацией имущества.