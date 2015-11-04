Совет Европы: главному подозреваемому в беспорядках в Одессе 2 мая удалось сбежать из-за промедления следствия

Однако этого не было сделано в первые дни после трагических событий в Одессе, и благодаря чему главному подозреваемому в беспорядках удалось сбежать. Об этом говорится в отчете Международной консультативной группы (МКГ) Совета Европы о расследовании трагических события 2 мая 2014 года в Одессе, который сегодня на брифинге в Киеве представил Николас Братца.

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МКГ отмечает, что "следственным органам понадобилось 2 недели для получения судебного разрешения на задержание Фучеджи, из-за чего стало возможным его бегство из Украины".

Международная консультативная группа принимает во внимание объяснения Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ), что досудебное расследование сначала проводилось следователями прокуратуры Одесской области, и дело было передано в ГПУ лишь 7 мая 2014 года, когда Дмитрий Фучеджи сбежал из страны. Однако в связи с этим МКГ напоминает, что оценка эффективности расследования проводится в целом, и тот факт, что в начале отвечал другой следственный орган, не оправдывает отсутствие усердия. Кроме того, как отмечается, ГПУ не убедила МКГ в том, что сразу после событий 2 мая следователям не хватало достаточного количества доказательств для избрания меры пресечения в отношении заместителя начальника ГУ МВД в Одесской области.

Бесспорным является тот факт, говорится в отчете, что в тот день Дмитрий Фучеджи отвечал за охрану общественного порядка в Одессе. Учитывая то, что правоохранительные органы не отреагировали на массовые беспорядки должным образом, а также тяжелые последствия этих беспорядков - оба факта, которые были известны следственным органам в тот же день или чуть позже, действия Фучеджи должны были стать предметом немедленного расследования.

По мнению МКГ, было достаточно оснований для подозрения, чтобы применить к Фучеджи ту или иную меру пресечения. МКГ неизвестны какие-либо попытки сделать это в первые дни после 2 мая 2014 года, и при отсутствии меры пресечения заместителю начальника областного главка милиции удалось скрыться. Это, в свою очередь, стало причиной того, что расследование по нему было приостановлено. Тот факт, что скрылся главный подозреваемый, безусловно, повлияло негативным образом на эффективность расследования.

Кроме этого, в отчете МКГ подчеркивается, что следователи не предприняли достаточных мер для сохранения доказательств по делу массовых беспорядков в Одессе.

МКГ считает, что "существовали недостатки в эффективности расследования массовых беспорядков и пожара в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года".

Прежде всего МКГ отмечает, что "следственные органы не предприняли достаточных и своевременных мер по сохранению доказательств, что является основным требованием эффективного расследования. В частности, несмотря на то, что Дом профсоюзов был осмотрен следственными органами сразу после того, как пожар был ликвидирован, уже 4 мая здание было открыто для широкой общественности, и лишь 20 мая на него был наложен арест, то есть почти через три недели после событий". МКГ считает, что "из-за этого существует существенный риск того, что определенные доказательства были убраны из здания или же, наоборот, занесены туда".