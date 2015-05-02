Генпрокуратура сообщила о подозрении экс-руководителю милиции Одесчины из-за событий 2 мая

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям с общественностью и СМИ Генпрокуратуры, по результатам досудебного расследования бывшему руководителю ГУ МВД Украины в Одесской области 30 апреля 2015 года сообщено о подозрении в совершении служебной халатности.

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Так, в ходе следствия установлено, что руководство органов внутренних дел не обеспечило 2 мая 2014 года надлежащей охраны общественного порядка, что привело к столкновению колонны людей, которые принимали участие в марше "За единство", с организованной группой лиц, которые пытались помешать проведению этого марша в районе улицы Греческой в городе Одесса.

В результате столкновений начались массовые беспорядки, которые получили существенное распространение на Куликовом поле возле Дома профсоюзов и на некоторое время полностью вышли из-под контроля органов внутренних дел.

Как результат, в районе Греческой площади получили огнестрельные ранения 18 человек, из которых 6 погибли. Во время пожара в Доме профсоюзов погибли 42 человека, из которых 10 получили телесные повреждения в результате падения, пытаясь спастись от пожара, и 32 - погибли в результате отравления угарным газом и продуктами горения. Всего во время массовых беспорядков свыше 250 человек получили телесные повреждения.

Напомним, что за совершение служебных преступлений во время этих же событий 17.10.2014 к ответственности привлекли бывшего заместителя начальника ГУ МВД Украины в Одесской области Дмитрия Фучеджи, который в настоящее время находится в розыске.