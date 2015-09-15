Суд обязал правоохранителей открыть тайну следствия о трагедии 2 мая в Одессе

Одесский апелляционный административный суд оставил в силе решение первой инстанции по иску Леонида Штекеля и Сергея Диброва, в соответствии с которым журналисты могут получить копии заключений судебно-медицинских экспертов по «делу 2 мая», сообщает Думская.

Коллегия судей во главе с Андреем Битовым не прислушалась к доводам Генеральной прокуратуры и областного бюро СМЭ. Суд подтвердил, что к заключениям экспертов, которые сделаны в рамках уголовного производства, существует большой общественный интерес. Представители милиции, прокуратуры и бюро СМЭ не смогли доказать необходимость ограничения доступа к этой информации в таких условиях.

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Таким образом, решение Окружного административного суда (судья Олег Глуханчук) вступило в силу. В соответствии с ним областное бюро СМЭ обязано предоставить журналистам по их запросу копии соответствующих документов без указания имен, фамилий и других идентифицирующих данных погибших и экспертов.

По словам Сергея Диброва, это первое судебное решение такого рода в Украине. Несмотря на то, что Закон Украины «О доступе к публичной информации» прямо предусматривает открытость информации в случаях, когда общественный интерес превышает интересы следствия, по сложившейся практике все материалы уголовного дела засекречиваются автоматически.

«События 2 мая были чрезвычайно трагичными и резонансными, и наличие общественного интереса к ним даже не нуждается в доказательстве. Год назад я пообещал, что мы добьемся публикации этих документов через суд — и сегодня это обещание можно считать выполненным. Нам пришлось приложить немало усилий, чтобы доказать право общественности на эту информацию. Теперь у нас есть возможность аргументированно опровергать многочисленные мифы и слухи, которые уже больше года циркулируют вокруг одесской трагедии и дискредитируют одесситов, Одессу и Украину по всему миру», — сказал он.

Отвечая на вопрос о возможных причинах нежелания правоохранительных органов обнародовать эти документы, Сергей Дибров высказал предположение, что прокуратура не хочет терять монополию на информацию, полученную в ходе уголовных производств. Что касается бюро СМЭ, он не исключает, что таким образом бюро не хочет допустить независимого анализа действий экспертов, полноты проведенных ими исследований и достоверности сделанных выводов.

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Как сообщал УНИАН, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами. Сразу в центре города погибли несколько человек. После этого проукраинские активисты пришли на Куликово поле, в лагерь пророссийски настроенных граждан. В расположенном на Куликовом поле Дома профсоюзов, в котором находилось много людей, начался пожар, во время которого также погибли граждане. В общем 2 мая пострадало около 300 человек, погибло 48 человек.

Справка УНИАН. "Группа 2 мая" проводит независимое журналистское расследование событий, которые произошли 2 мая в Одессе. Она состоит из журналистов и экспертов в разных сферах, которые придерживаются разных политических взглядов.