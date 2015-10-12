Минобразования назначило проверку журнала за статью об "уничтожении ВСУ жителей Донбасса"

Министерство образования Украины поручило Аттестационной коллегии осуществить проверку журнала "Социология: теория, методы, маркетинг" на предмет соответствия критериям, которые относятся к специализированным научным изданиям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Причиной проверки стало большое возмущение в академическом сообществе и средствах массовой информации, вызванное публикацией в сборнике материалов "круглого стола", который якобы состоялся в оккупированном Луганске 9 января этого года под названием "Луганск: жаркое лето 2014 года", статьи кандидата юридических наук А. Лопаты.

В ней автор утверждает, что "население Донбасса массово и с особой жестокостью уничтожается Вооруженными Силами и Национальной Гвардией Украины", что "основными участниками Революции Достоинства были маргиналы со всей страны, которым, собственно, терять было нечего", что "властями страны было принято решение о срочном направлении всеего майдановского "горючего" материала на Восток Украины", и что, наконец, никакой агрессии РФ против Украины нет, а взамен США воюет на Донбассе с РФ "до последнего украинца".

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"Министерство образования и науки уверено: растиражированные в этой статье идеологические клише соседнего государства-агрессора не имеют ничего общего с научным дискурсом. Мы считаем, что трагические события в Крыму и на Донбассе должны быть предметом тщательного академического изучения, но оно не может опираться на "круглые столы", проведенные на оккупированной территории, где отсутствуют любые возможности для выражения свободной мысли", - считают в министерстве.

"Решение редколлегии академического журнала предоставить слово участникам такого неизвестно кем организованного "круглого стола" тем более вызывает удивление, потому что более 70% научно-педагогических и научных работников ведущих ВУЗОВ Луганска – Луганского национального университета им. Т. Шевченко и Восточноукраинского национального университета им. В. Даля – работают сейчас на освобожденной территории Луганщины, и поэтому гораздо более логичным выглядело бы обсуждение этих вопросов в Старобельске или Северодонецке, по месту настоящей временной дислокации этих вузов", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что авторы многочисленных обращений в Министерство образования и науки усматривают в действиях журнала не только оскорбление десятков миллионов украинцев, но и грубое нарушение принципов научной этики.

"Прошу Национальную академию наук Украины, абсолютное большинство работников которой проявляет четкую патриотическую позицию, дать надлежащую научную, профессиональную и гражданскую оценку упомянутой публикации, ее автору и редакции издания, что ее вместило", - добавил глава министерства Сергей Квит.