Кремль понес огромные убытки: Россия переплатила $130 миллиардов из-за санкций, – BI

Внутренние прогнозы РФ предсказывают дальнейшие многомиллиардные потери экономики.

Россия потратила дополнительные 130 млрд долл. на закупку товаров в обход западных санкций из-за полномасштабного вторжения в Украину, пишет Business Insider. По оценкам латвийских аналитиков из Бюро защиты Конституции (SAB), в 2022-2025 годах Россия в среднем переплатила за импорт западных товаров из-за санкций 32,5 млрд долл. ежегодно.

Отмечается, что эти расходы касаются только товаров, которые России удалось приобрести через альтернативные каналы, и не учитывают случаев, когда замену найти не удалось.

Международные санкции, введенные после вторжения в Украину, также привели к потере сотен миллиардов долларов из-за утраты экспортных рынков и замораживания активов западными банками.

При этом, по данным аналитиков, российские государственные учреждения внутри страны прогнозируют дальнейшее ухудшение экономической ситуации, несмотря на публичные заявления властей о том, что "экономика успешно адаптируется к воздействию западных санкций".

В частности, один из внутренних прогнозов предполагает дополнительные потери во внешней торговле на уровне 136 млрд долл. до 2030 года исключительно из-за западных санкций. Другой прогноз указывает, что длительное сокращение торговли с Европой составит около 70 млрд долл. этих потерь.

Отдельно оцениваются риски для энергетического сектора. В случае ужесточения санкций потери РФ могут достичь 216,5 млрд долл. в течение следующих пяти лет. При этом нефтегазовая отрасль обычно составляет около 15-20% ВВП России и почти треть федеральных доходов.

Кроме того, Россия столкнулась с сокращением экспорта железной руды на 40% в 2021-2025 годах, а экспорт древесины и целлюлозы упал примерно на 50%.

"Отмена санкций значительно усилит угрозу, которую Россия представляет не только для Украины и Европы, но и в глобальном масштабе", – пишут аналитики, отмечая, что Кремль таким образом сможет получить свободу действий для оказания помощи Ирану, Северной Корее, Венесуэле и Кубе.

Экономика РФ – последние новости

В конце марта сообщалось, что российский малый и средний бизнес вошел в 2026 год в состоянии глубокого кризиса. Работники некоторых предприятий готовятся к забастовкам из-за задолженности по зарплатам. В ближайшее время в России может закрыться до трети субъектов малого и среднего бизнеса.

15 апреля стало известно, что госдолг России достигнет рекордной отметки в почти 30% от общего валового внутреннего продукта (ВВП) в 2031 году.

Президент РФ Владимир Путин вынес выговор своим ключевым чиновникам после падения экономики страны на 1,8% в первые два месяца года и призвал их подготовить новые меры для стимулирования экономического роста.

Вас также могут заинтересовать новости: