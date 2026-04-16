США впервые показали новый конвертоплан для спецопераций: как выглядит MV-75 Cheyenne II

Новый летательный аппарат "Ночных преследователей" будет оснащен радарами, дронами и системой дозаправки в воздухе для выполнения миссий в самых сложных условиях.

Армия США впервые обнародовала изображения перспективного конвертоплана MV-75A Cheyenne II в конфигурации для сил специальных операций. Новую платформу планируют использовать бойцы элитного 160-го авиационного полка, известного как "Ночные преследователи".

Рендер самолета представили во время саммита AAAA 2026. Именно там официально подтвердили название Cheyenne II для новой машины.

Визуализация демонстрирует, что версия для спецопераций получит:

носовой радар;

сенсорную турель под фюзеляжем;

штангу для дозаправки в воздухе;

дополнительные антенны и системы связи.

Технологии и возможности

Вероятно, самолет оснастят радаром AN/APQ-187 Silent Knight, который позволяет выполнять полеты на сверхнизких высотах с обходом препятствий.

Также предусмотрена система DVEPS – технология ориентации в условиях плохой видимости (пыль, туман, снег), использующая камеры, LIDAR и цифровые карты местности.

В сочетании эти системы позволят выполнять миссии на большие расстояния, действовать ночью и в сложных погодных условиях, а также летать максимально низко для избежания обнаружения.

Новый MV-75A должен частично заменить вертолеты MH-60M Black Hawk в подразделениях спецопераций.

Ожидается, что Cheyenne II обеспечит:

большую скорость;

значительно большую дальность полета;

увеличенную полезную нагрузку.

Ставка на модульность

Одним из ключевых преимуществ станет открытая модульная архитектура. Она позволит быстро интегрировать новые технологии без серьезной перестройки самолета.

По словам военных, это означает более быструю адаптацию к боевым условиям, снижение стоимости модернизаций и гибкость в развитии платформы.

Базовая версия MV-75A все еще находится в разработке, а точные даты первого полета остаются неизвестными. В то же время армия США пытается ускорить программу и планирует передать первые машины войскам уже в ближайшие годы – раньше, чем ожидалось.

Новый конвертоплан рассматривается как важный элемент будущих операций, в частности в потенциальном противостоянии с Китаем на больших расстояниях в Тихом океане.

"Я уже говорил это раньше, я чрезвычайно рад этой платформе. Да, я в восторге от скорости. Да, я в восторге от полезной нагрузки, и я в восторге от дальности полета", – заявил полковник Роджер Валески.

В то же время он подчеркнул ключевое преимущество новой машины: "Мы перешли к полностью модульной архитектуре открытой системы, сохраняя права на данные в самолете. Это означает способность быстро адаптироваться к боевым условиям – дешевле и быстрее".

В свою очередь генерал-майор армии Клэр Гилл, исполнительный директор по закупкам программы Maneuver Air, подчеркнула неопределенность сроков реализации программы: "Это произойдет, когда произойдет. Мы движемся так быстро, как можем".

Как сообщал УНИАН, ранее итальянская компания Leonardo Helicopters показала, каким она видит конвертоплан будущего.

Пока что это лишь рендеры, демонстрирующие основное направление работ. Концептуальный проект получил название ATA-NXM (Advanced Tiltrotor Aircraft Next Generation Military). Как следует из названия, аппарат предназначен для решения военных задач.

Предполагается, что он сможет выполнять транспортные, санитарно-эвакуационные, специальные операции, а также различные задачи на море. Расчетная взлетная масса аппарата варьируется от 8 до 18 тонн.

