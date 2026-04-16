Корабли ВМС США играют в 'смертельные прятки' с иранскими минами, - Politico

Американские корабли и дроны ведут поиск иранских мин, чтобы восстановить безопасные маршруты для нефтяных танкеров.

Военно-морские силы США разворачивают масштабную операцию в районе Ормузского пролива, пытаясь обнаружить и уничтожить возможные иранские морские мины, которые могут парализовать один из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью, пишет Politico.

По данным американской разведки, Иран хранит значительные запасы мин, часть которых, вероятно, уже могла быть размещена в водах пролива. Даже сама угроза их использования заставила коммерческие суда резко сократить движение в регионе, что уже влияет на глобальные энергетические рынки.

В регионе находится более десятка американских кораблей, и еще больше направляются туда. Помимо обеспечения блокады иранских судов, объявленной президентом Дональдом Трампом, они выполняют критически важную миссию по разминированию.

Операция включает использование надводных кораблей, вертолетов и подводных беспилотников. В частности, дроны Knifefish и Kingfish с гидролокаторами способны обнаруживать как донные, так и дрейфующие мины.

Эксперты сравнивают поиск мин с "сбором одуванчиков" – процессом медленным и бесконечным. По словам аналитиков, даже очищенные участки могут быть быстро заминированы снова небольшими лодками.

На данный момент ВМС США официально не подтвердили обнаружение мин, однако работают над созданием безопасных морских коридоров. Командующий Центральным командованием США адмирал Брэд Купер заявил, что в ближайшее время военные представят новые маршруты для гражданского судоходства, чтобы восстановить торговый поток.

В то же время военные учения показывают, что полное разминирование может длиться от нескольких дней до нескольких недель – в зависимости от масштабов угрозы.

К операции привлекаются дополнительные силы: противоминные корабли класса Avenger, прибрежные боевые корабли и десантная группа Boxer с тысячами морских пехотинцев. В целом американское присутствие в регионе может превысить 20 кораблей.

Несмотря на это, Дональд Трамп заявил, что конфликт с Ираном "очень близок к завершению". В то же время ситуация в Ормузском проливе остается напряженной, а любая атака на торговые суда может спровоцировать новый виток глобального энергетического кризиса.

Ормузский пролив в центре внимания

Как сообщал УНИАН, сценарий давления Ирана на мировые рынки через Ормузский пролив обсуждался в США еще более десяти лет назад. Об этом пишет аналитик Илан Берман в колонке для Forbes, описывая личный опыт общения с американскими военными.

По его словам, около пятнадцати лет назад, во время визита в Центральное командование США в Тампе (штат Флорида), он провел беседу с высокопоставленным представителем командования, который занимался иранским направлением.

Между тем США направят на Ближний Восток тысячи американских военнослужащих для оказания давления на Иран, пишет The Washington Post. Таким образом администрация Дональда Трампа намерена склонить Иран к заключению соглашения на своих условиях.

