В Туапсе после атаки дронов горит один из крупнейших НПЗ России (фото, видео)

В ночь на 16 апреля дроны атаковали Краснодарский край в России и нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе. В результате на территории предприятия загорелись несколько резервуаров с нефтью.

Местные жители сообщали в соцсетях о большом количестве взрывов. Впоследствии местные власти подтвердили атаку на НПЗ. Также сообщается о падении обломков на территории порта.

Утром местные власти сообщили, что во всех учебных заведениях Туапсе отменили занятия на сегодня.

По сообщениям местных жителей, в результате атаки на Туапсинском нефтеперерабатывающем заводе загорелись три резервуара.

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 207 беспилотников над территорией Белгородской, Смоленской, Курской, Брянской, Орловской областей, Краснодарского края, аннексированного Крыма, а также акваториями Черного и Азовского морей.

Туапсинский НПЗ составляет единый производственный комплекс с морским терминалом предприятия нефтепродуктоснабжения ООО "РН-Морской терминал Туапсе". Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, специализирующийся на первичной переработке нефти. Входит в структуру нефтяной компании "Роснефть".

Предприятие имеет мощность по переработке нефти около 12 миллионов тонн в год, основная его продукция – нефтяные дистилляты, мазут, дизельное топливо и авиационный керосин, из которых 90% идет на экспорт.

Атаки по российским заводам

15 апреля украинские дроны нанесли удар по заводу АО "Синтез-Каучук" в городе Стерлитамак, что в республике Башкортостан РФ.

А 6 апреля в Новороссийске Краснодарского края был поражен нефтяной терминал "Шесхарис". Это один из крупнейших на юге России нефтеналивных терминалов. Он входит в структуру АО "Черномортранснафта" и обеспечивает прием, хранение и экспортную отгрузку нефти и нефтепродуктов на танкеры.

Также напомним, что украинские дроны "вывели из строя" до конца апреля крупный НПЗ в России. Речь идет о "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", который приостановил работу в воскресенье после результативной атаки. Предприятие может перерабатывать 16 млн тонн нефти в год, или около 320 000 баррелей в день.

