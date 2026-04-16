В Туапсе после атаки дронов горит один из крупнейших НПЗ России (фото, видео)

В ночь на 16 апреля дроны атаковали Краснодарский край в России и нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе. В результате на территории предприятия загорелись несколько резервуаров с нефтью.

Местные жители сообщали в соцсетях о большом количестве взрывов. Впоследствии местные власти подтвердили атаку на НПЗ. Также сообщается о падении обломков на территории порта.

Утром местные власти сообщили, что во всех учебных заведениях Туапсе отменили занятия на сегодня.

По сообщениям местных жителей, в результате атаки на Туапсинском нефтеперерабатывающем заводе загорелись три резервуара.

В Туапсе после атаки дронов горит один из крупнейших НПЗ России (фото, видео)

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 207 беспилотников над территорией Белгородской, Смоленской, Курской, Брянской, Орловской областей, Краснодарского края, аннексированного Крыма, а также акваториями Черного и Азовского морей.

Туапсинский НПЗ составляет единый производственный комплекс с морским терминалом предприятия нефтепродуктоснабжения ООО "РН-Морской терминал Туапсе". Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, специализирующийся на первичной переработке нефти. Входит в структуру нефтяной компании "Роснефть".

Предприятие имеет мощность по переработке нефти около 12 миллионов тонн в год, основная его продукция – нефтяные дистилляты, мазут, дизельное топливо и авиационный керосин, из которых 90% идет на экспорт.

Атаки по российским заводам

15 апреля украинские дроны нанесли удар по заводу АО "Синтез-Каучук" в городе Стерлитамак, что в республике Башкортостан РФ.

А 6 апреля в Новороссийске Краснодарского края был поражен нефтяной терминал "Шесхарис". Это один из крупнейших на юге России нефтеналивных терминалов. Он входит в структуру АО "Черномортранснафта" и обеспечивает прием, хранение и экспортную отгрузку нефти и нефтепродуктов на танкеры.

Также напомним, что украинские дроны "вывели из строя" до конца апреля крупный НПЗ в России. Речь идет о "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", который приостановил работу в воскресенье после результативной атаки. Предприятие может перерабатывать 16 млн тонн нефти в год, или около 320 000 баррелей в день.

