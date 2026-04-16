Китай тестирует систему управления сотней дронов одновременно

Китай провёл демонстрацию работы новой системы управления роем беспилотников Atlas, которая позволяет одному оператору координировать десятки дронов одновременно. Как пишет SlashGear, технология отражает сдвиг в современной войне – от отдельных беспилотников к их массовому и синхронизированному применению.

Государственное телевидение КНР показало полный цикл работы системы, отмечается в публикации. В зоне удара были размещены три визуально похожие цели, после чего Atlas самостоятельно провёл разведку, определил приоритетную цель – командную машину – и инициировал атаку.

Система Atlas не просто запускает дроны, а объединяет их в единую сеть, где каждый аппарат выполняет свою задачу. В ходе теста беспилотники координировали действия без постоянного вмешательства человека: они сами находили цель, распределяли роли и наносили точечный удар.

Видео дня

В основе Atlas лежит концепция "роя", при которой большое количество относительно недорогих дронов действует как единый механизм. Это позволяет не только повышать эффективность ударов, но и усложняет задачу противовоздушной обороны, поскольку одновременно в воздухе может находиться несколько десятков целей.

Издание отмечает, что Китай также разрабатывает другую составляющую этой системы – микроволновое оружие Hurricane 3000 , специально предназначенное для массового сбивания беспилотников.

По данным китайских источников, один оператор способен контролировать до 90–96 дронов, что радикально снижает нагрузку на персонал и ускоряет принятие решений.

Эксперты отмечают, что подобные системы делают акцент на алгоритмах и автономности: дроны получают "цифровую координацию", позволяющую им действовать даже в сложных условиях и адаптироваться к изменениям на поле боя.

Таким образом, испытание Atlas демонстрирует не просто новую технику, а изменение подхода к ведению войны, где ключевую роль играет не отдельный дрон, а их управляемая масса.

Использование дронов - другие новости

Ранее в Министерстве обороны Украины сообщили об объединении в единую систему отдельных сил пехоты с воздушными и наземными дронами. Это - новая модель ведения войны - дроново-штурмовые подразделения. Этот подход уже показал результат на юге страны.

Кроме того, Украина получит несколько тысяч тяжелых ударных дронов от концерна Auterion Airlogix Joint Venture GmbH с использованием ИИ. По данным компании, речь идет о беспилотниках с различными конфигурациями крыльев.

