ВСУ продвинулись на двух направлениях в Донецкой области: в ISW раскрыли детали

ВСУ продолжают успешно сдерживать российские попытки захватить Константиновку.

Украинские войска продвинулись в направлении Славянска и Константиновки в Донецкой области. Об этом свидетельствуют данные аналитиков Института изучения войны.

Так, согласно геолокационным данным, украинские войска продвинулись в центре Закитного к северо-востоку от Славянска.

В то же время российские войска атаковали вблизи Лимана, а также возле Ярового, Дробышева, Старого Каравана, Брусивки и в направлении Дибровы. Также бои шли в направлении Закитного, возле Калеников, Кривой Луки, Ризниковки, Озерного и Рай-Александривки, а также в районе Федоровки второй, Никифоровки и Бондарного.

Кроме того, аналитики указывают, что украинские войска продвинулись в тактическом районе Константиновка-Дружковка.

В частности, ВСУ продвинулись немного восточнее Константиновки и на юг от Берестка. В то же время в ISW отмечают, что российские войска могли продвинуться и проникнуть в тыл украинских позиций в Берестке.

В то же время эти попытки прорыва россиян не изменили контроль над территорией или передовой линией фронта, отмечают аналитики.

В то же время российские войска атаковали возле самой Константиновки; в районе Миньковки, Маркового и Часового Яра, под Иванопольем, в районе Плещевки, Клебан-Быка, Берестка; а также в районе Ильиновки, Яблуновки, Степановки, Долгой Балки. Также бои шли в районе Русиного Яра, Софиевки, Павловки и Новопавловки.

В ISW указывают, что украинская оборона продолжает сдерживать российские попытки захватить Константиновку. По данным аналитиков, российские войска, вероятно, достигли восточной окраины Константиновки, но юго-восточная часть Константиновки остается спорной "серой зоной. При этом россияне несут большие потери при штурме Константиновки пока не смогли продвинуться на позицию, с которой они могли бы провести эффективное наступление на Краматорск с юга.

Ранее спикер 11-го армейского корпуса Дмитрий Запорожец сообщил, что Россия установила крайний срок для захвата Константиновки в Донецкой области до конца апреля, однако украинские военные считают такие сроки нереалистичными.

Также, по данным ISW, Россия стремится захватить пояс городов-крепостей на Донбассе. Речь идет о Константиновке, Дружковке, Славянске и Краматорске Донецкой области.

Вас также могут заинтересовать новости: