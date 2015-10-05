Яценюк: Иной системы поступления в вузы, как ВНО, не будет

Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Яценюк также отметил, что закон о высшем образовании является прогрессивным и «большим достижением». «Этот закон мы начали разрабатывать в 2012 году, еще находясь в оппозиции», - отметил он и добавил, что этот процесс возглавила нынешний глава парламентского комитета по вопросам образования и науки Лилия Гриневич и другие соавторы.

Этот закон, подчеркнул глава правительства, дал вузам дополнительную автономию, в том числе финансовую - теперь они могут открывать счета в банках, а не только в Государственном казначействе.

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Яценюк подчеркнул, что некоторые положения этого закона требуют имплементации, в том числе - в вопросе госзаказов: «Мы это сделаем. Мы внедрим схему «деньги ходят за ребенком». Пусть получают ваучер и сами выбирают вуз. Надо отказываться от «советщины».

«Мы предусмотрели стимулы для лучших студентов. Чем лучше ты учишься, тем большую стипендию получаешь», - подчеркнул он.

По этому закону также создано агентство по обеспечению качества высшего образования. «Мы по-другому не избавимся от вузов, которые печатают дипломы», - добавил Яценюк и отметил, что благодаря сокращению неэффективных вузов государство сможет «концентрировать финансовые ресурсы на том, чтобы развивались те, которые способны давать образование».

Он отдельно остановился на вопросе профессорско-преподавательского состава: «Это также требует серьезного внимания».

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Реформирование среднего образования глава правительства назвал сложным вопросом, чем проведение изменений в высшей школе: «Мы построили стену, не имея фундамента».

Яценюк напомнил, что обсуждал вопрос реформ в среднем образовании с директорами киевских школ, победивших в открытых конкурсах на должности.

Он отметил необходимость внедрить выборность директоров школ по всей Украине, как уже были проведены конкурсы в Киеве и планируются в Черновцах.

Кроме того, необходимо предусмотреть более широкую финансовую автономию школ.

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Яценюк также отметил, что один комплект учебников на год стоит минимум 1050 грн, в то время как самый дешевый планшетный компьютер - около 2 тыс. грн. «Это означает, что планшет окупается за два учебных года», - отметил он и добавил, что планшеты также облегчать общение учеников с родителями и учителями и между педагогами и родителями.

Глава Правительства подчеркнул, что реформирование среднего образования требует политической воли. Яценюк отметил, что цель - не закрывать школы, а создать качественную систему образования и открыть для этих детей возможность сдать ВНО и получить качественное высшее образование.

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Как сообщал УНИАН ранее, в Министерстве образования, как и в Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО) считают реальной угрозу, что ВНО-2015 может стать последним. Министр образования и науки Сергей Квит сообщил, что в министерстве "именно сейчас работают над тем, чтобы запланировать в бюджете на следующий год все необходимые расходы".

"Все угрозы, озвученные Игорем Ликарчуком, абсолютно реальны. Но мы планируем не просто сохранить, но и в дальнейшем развивать ВНО. Для того и работаем", - отметил Квит.