Главарь "ДНР" Захарченко снова перенес псевдовыборы

Текст "указа" опубликован на одном из сайтов боевиков.

«Перенести день проведения первых выборов местных глав, определенный указом главы "Донецкой народной республики" от 16 сентября 2015 года №358, с 18 октября 2015 года на 20 апреля 2016 года», - говорится в тексте так называемого "указа".

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Как сообщал УНИАН, ранее "председатель народного совета" "ДНР" Денис Пушилин сообщил, что псевдовыборы в органы местного самоуправления перенесены на 20 марта 2016 года.

Напомним, 2 октября в Париже состоялась встреча лидеров Украины, Франции, Германии и РФ по ситуации на Донбассе.

Порошенко по его итогам заявил, в частности, участники отметили недопустимость проведения псевдовыборов 18 октября и 1 ноября на Донбассе и достигли договоренностей, что такие выборы должны проходить исключительно по украинским законам.

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В свою очередь президент Франции Франсуа Олланд заявил: во время переговоров стороны договорились, что для проведения выборов в так называемых "ДНР" и "ЛНР" "будет принят отдельный закон".

Ранее боевики "ДНР" и "ЛНР" согласились перенести "выборы" с 18 октября и 1 ноября на 21 февраля 2016 года, однако выдвинули Украине ряд определенных условий.