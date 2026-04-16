В Украине подорожала валюта: курс доллара и евро 16 апреля

Курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 16 апреля, вырос на 7 копеек и составляет 43,82 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,30 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 13 копеек и составляет 51,70 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,98 гривни за евро.

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,65 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,55 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,50 грн/евро, а курс продажи – 50,29 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 16 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,52 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 2 копейки.

По отношению к евро гривня, в свою очередь, укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 51,27 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта выросла на 6 копеек.

Глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине, экономист Андрей Забловский, считает, что снижение курса доллара способствует его покупке, но в незначительном количестве и только за свободные средства, а не за счет продажи ценных бумаг или депозитов.

