'Страшная ночь': украинские звезды отреагировали на циничную атаку россиян по Киеву

Они выразили соболезнования пострадавшим и родственникам погибших.

В ночь на 16 апреля россияне нанесли массированный комбинированный удар по Украине. Среди городов, попавших под удар, оказался и Киев. Враг наносил удары баллистическими ракетами и дронами. Известно, что погибли 4 человека, среди них 12-летний ребенок. Также сообщается, что в результате циничной атаки пострадали 58 человек.

Звезды украинского шоу-бизнеса уже отреагировали на агрессию россиян в своих соцсетях. В частности, жена певца Дмитрия Монатика выразила соболезнования всем пострадавшим украинцам.

"Сколько беды наделали... Искренние соболезнования семьям пострадавших и погибших", – написала Ирина в своем Instagram.

Григорий Решетник также выразил свои соболезнования и показал фото горящих автомобилей и зданий в одном из районов столицы.

"Киев... Наши дни. Террор продолжается", – написал ведущий в своем Instagram.

Его жена - Кристина Решетник - также не смогла сдержать эмоций после пережитого в своем Instagram.

"Киев утром затянуло черным дымом. Столько лет этого террора и сколько это еще будет", – написала блогерша.

Поделилась кадрами горящего Киева в сети и Леся Никитюк. В своем Instagram телеведущая высказалась о циничном ударе врага так:

"Страшная ночь! Атаки, много погибших по всей Украине".

Ведущая и актриса Лилия Ребрик также вышла на связь после атаки россиян и показала, как выглядела столица Украины утром.

"Мой Киев. Утро после страшной ночи", – написала она в Instagram.

Напомним, ранее стало известно, что в дом украинской телеведущей Ирины Фоменко попал вражеский дрон.

