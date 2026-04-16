Россияне выбрали приоритетное направление: военный рассказал о ситуации на юге

Враг действует небольшими штурмовыми группами с применением беспилотников, артиллерии и авиации.

Россияне определили Гуляйпольское направление как одно из приоритетных для своего наступления. О ситуации на этом участке рассказал офицер отдела коммуникаций 148-й отдельной артиллерийской Житомирской бригады ДШВ Сергей Колесниченко в интервью "Киев24".

Он отметил, что оккупанты сосредотачивают усилия на нескольких тактических участках в приграничной полосе между областями, пытаясь расширить зону давления и "прощупать" украинскую оборону.

"Противник действует преимущественно небольшими штурмовыми группами с активным применением беспилотных систем, артиллерии и авиации. Его тактика направлена на истощение наших подразделений и создание предпосылок для локального продвижения", – рассказал он.

Видео дня

В то же время, подчеркивает Колесниченко, о масштабном успехе оккупантов пока речь не идет.

Боевые действия носят маневренный и эпизодический характер. Силы обороны Украины контролируют обстановку, своевременно выявляют противника и наносят ему значительные потери в живой силе и технике, подчеркнул военный.

Война в Украине - последние новости с фронта

Как пишут аналитики ISW, Россия стремится захватить пояс городов-крепостей на Донбассе. Речь идет о Константиновке, Дружковке, Славянске и Краматорске Донецкой области.

Также оккупанты продолжают попытки расширить буферную зону вдоль государственной границы в Сумской области. На сегодняшний день вновь образованная площадь контроля и инфильтрации противника (красная и серая зоны на карте) вдоль границы в Сумской области составляет около 150 кв. км.

Между тем немецкое издание Welt пишет, что наступление РФ на фронте затормозилось, и уже в этом году может наступить переломный момент в войне. Аналитики считают, что с учетом нынешних темпов наступления оккупантам может понадобиться еще несколько лет, чтобы захватить всю Донецкую область.

Вас также могут заинтересовать новости: