Россияне выбрали приоритетное направление: военный рассказал о ситуации на юге

Россияне определили Гуляйпольское направление как одно из приоритетных для своего наступления. О ситуации на этом участке рассказал офицер отдела коммуникаций 148-й отдельной артиллерийской Житомирской бригады ДШВ Сергей Колесниченко в интервью "Киев24".
Он отметил, что оккупанты сосредотачивают усилия на нескольких тактических участках в приграничной полосе между областями, пытаясь расширить зону давления и "прощупать" украинскую оборону.
"Противник действует преимущественно небольшими штурмовыми группами с активным применением беспилотных систем, артиллерии и авиации. Его тактика направлена на истощение наших подразделений и создание предпосылок для локального продвижения", – рассказал он.
В то же время, подчеркивает Колесниченко, о масштабном успехе оккупантов пока речь не идет.
Боевые действия носят маневренный и эпизодический характер. Силы обороны Украины контролируют обстановку, своевременно выявляют противника и наносят ему значительные потери в живой силе и технике, подчеркнул военный.
Как пишут аналитики ISW, Россия стремится захватить пояс городов-крепостей на Донбассе. Речь идет о Константиновке, Дружковке, Славянске и Краматорске Донецкой области.
Также оккупанты продолжают попытки расширить буферную зону вдоль государственной границы в Сумской области. На сегодняшний день вновь образованная площадь контроля и инфильтрации противника (красная и серая зоны на карте) вдоль границы в Сумской области составляет около 150 кв. км.
Между тем немецкое издание Welt пишет, что наступление РФ на фронте затормозилось, и уже в этом году может наступить переломный момент в войне. Аналитики считают, что с учетом нынешних темпов наступления оккупантам может понадобиться еще несколько лет, чтобы захватить всю Донецкую область.