Армия США должна извлечь три важных урока из войны в Украине, - экс-директор ЦРУ

Соединенные Штаты Америки получили полезный опыт и извлекли ценные сведения из войны в Персидском заливе, однако значительно более важными в контексте современной войны являются уроки, которые демонстрирует поле боя в Украине. Об этом пишет бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус в статье для The Wall Street Journal.

"Война все чаще определяется беспилотными системами, искусственным интеллектом и массовым высокоточным вооружением. Персидский залив дает полезные сведения, но Украина является более сложной лабораторией. Там уже наглядно демонстрируются истинные проблемы, связанные с масштабным применением беспилотных систем и быстрым появлением автономных возможностей", - отмечает он.

Соответственно, пишет он, из войны в Украине армия США должна извлечь три важных урока.

Видео дня

1. Важна масса

Будущее заключается не в небольшом количестве сложных систем, а в огромном количестве доступных беспилотных платформ. Украина производит и использует миллионы беспилотных систем ежегодно; производители прогнозируют производство семи миллионов беспилотных систем в этом году. И США пока даже близко не приблизились к этому масштабу, указывает он.

2. Важна скорость адаптации

"В Украине преимущество получает та сторона, которая быстрее учится и усовершенствуется – то, для чего традиционные системы закупок плохо подходят", - пишет Петреус.

Украинские производители беспилотников еженедельно сообщают об обновлениях программного обеспечения, а изменения в оборудовании – каждые несколько недель, в то время как украинские военные так же быстро адаптируют тактику.

3. Устойчивость имеет важное значение

Системы должны функционировать, несмотря на помехи и ухудшение связи. Эти факторы уже подтолкнули разработку автономных систем, способных работать без постоянного контроля со стороны человека. Автономные системы позволили бы создавать скоординированные рои беспилотников, способные подавить противовоздушную оборону.

"Конфликт в Персидском заливе показал, как можно добиться успеха, находясь в сильной позиции. Украина показала, как выглядит война с позиции более уязвимой стороны, когда эта сила подвергается массированному натиску", - подчеркивает Петреус.

Украина меняет ситуацию ан поле боя

Ранее Петреус заявлял, что Россия утратила свое преимущество в войне против Украины. Он отметил, что за последние два месяца Силы обороны Украины достигли больших успехов на передовой, чем Россия, хотя такой сценарий считался маловероятным из-за преимущества РФ в живой силе и экономическом масштабе.

Он подчеркнул, что Украина смогла нивелировать преимущества России благодаря инновациям в беспилотных системах.

