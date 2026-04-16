Оконные рамы вырвало, вся квартира в стекле, – житель Киева рассказал о российском ударе

В квартире, кроме стен, ничего не сохранилось.

Вся квартира засыпана стеклом, а оконные рамы пролетели над женщиной и чудом не задели ее. О ночной атаке рассказал Владимир, житель Подольского района, в эфире телеканала "Киев24".

"Стены есть. Все, что кроме стен – ничего нет", – отметил Владимир.

Он сообщил, что дома находился с женой. В результате атаки вся их квартира усыпана разбитым стеклом.

"Рамы пролетели над женой. Я говорю, что благодарю Господа Бога, что они над ней… Вся кровать в стекле. Она, слава Богу, не пострадала. Ходили по стеклу в первые минуты, ноги немного порезаны", – рассказал житель дома.

Он рассказал, что видел людей без сознания и приезд машин скорой помощи.

"Врачи работали профессионально, квалифицированно, своевременно. Были сотрудники ГСЧС. Также все отработали. Молодцы", – добавил Владимир.

В свою очередь, Татьяна, жительница поврежденного дома в Киеве, каналу "Суспільне" рассказала , что после первого "удара" окна не вылетели.

"А на третьем – все разбилось, все вылетело, и мы в шоке не знали, за что хвататься... Все схватила, что попалось, и бежать с собакой. Кошек до сих пор не могу в доме найти. Где-то спрятались. Куда – не знаю. Ни окон, ничего нет", – отметила Татьяна.

Также она рассказала о дочери, которая ночевала в отеле с мужем из Польши. "На них полетело стекло, и их увезла скорая. У нее порезы, сильная травма колена. У него нога и голова. Увезли зашивать. Был сильно порезан живот", – добавила Татьяна. Их спасло еще то, что были прочные шторы, которые удержали стекло.

Как сообщал УНИАН, сегодня российские захватчики осуществили две волны комбинированных атак по территории Украины с применением ракет наземного и воздушного базирования, а также ударных беспилотников. Всего было запущено 703 воздушных цели. Силам обороны Украины удалось сбить или подавить 667 вражеских целей.

В результате нападения в Киеве погибли 4 человека, среди них 12-летний ребенок. Также сообщается, что 54 человека получили ранения.

