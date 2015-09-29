Блокада Крыма: участники акции готовы пускать "гумконвои" в обмен на политзаключенных

Об этом сообщил один из инициаторов «гражданской» блокады Крыма, владелец крымскотатарского телеканала ATR Ленур Ислямов, передает "Крым.Реалии".

Отмечается, что их предлагали обменять на российских военнопленных. Однако, по словам владельца ATR, оргкомитет акции отверг это предложение.

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«Мы приняли решение, что террористов на патриотов менять не будем. Если будем менять, то будем менять на гумконвои, которые будут идти под украинскими флагами в сторону Крыма. Если они примут такое решение, мы отправим любое количество продуктов за наших хлопцев, которые там находятся», – сказал он.

Подчеркнем, что на данный момент подтверждения информации о предлагаемом обмене из других источников нет.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября началась бессрочная акция по блокированию грузового транспорта, который везет товары в Крым, инициированная Меджлисом крымскотатарского народа. В акции принимают участие крымские татары, активисты "Правого сектора" и других организаций.

По информации координационного совета акции, через административную границу беспрепятственно пропускают пешеходов и легковой транспорт.