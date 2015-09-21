Беспилотник снял блокаду Крыма с высоты птичьего полета (видео)

Запись обнародована на канале YouTube издания "Херсонские вести".

В ролике показаны действия, происходящие 20 сентября на КПП Чонгар и Каланчак. В частности, активисты блокируют движение по дорогам, ведущим к контрольным пунктам въезда-выезда в Крым. При этом на полуостров не пропускают только грузовые автомобили и фуры.

Движение легковых автомобилей и автобусов продолжает оставаться беспрепятственным.

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Як повідомляв УНІАН, кримські татари та активісти з 12:00 20 вересня почали безстрокову акцію з блокади півострова з боку материкової України, яка полягає в недопущенні вантажного транспорту до Криму.

За інформацією координаційної ради акції, через адміністративний кордон безперешкодно пропускають пішоходів і легковий транспорт.

Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу, депутат Верховної Ради Чубаров не виключив, що слідом за "продуктовою блокадою" Криму, окупованого Росією, кримські татари будуть добиватися припинити постачання електроенергії на півострів.