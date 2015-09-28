За теракт возле облуправления СБУ в Одессе взяло на себя ответственность некое "одесское подполье"

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее видео появилось в социальных сетях.

На нем какой-то мужчина заявляет, что представляет "информационный центр одесского подполья" и зачитывает текст. "Информационный выпуск", по словам неизвестного, посвящен работе "одесских партизан".

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Мужчина заявляет, что объектом для террористического акта стало админздание СБУ в связи с тем, что специалисты этой службы в течение 2014-2015 годов задержали ряд лиц, "которые не восприняли Революцию Достоинства и боролись с ее последствиями в разный способ. Также сообщается, что цель злоумышленников – запугать сотрудников СБУ, в частности за то, что летом было заявлено о ликвидации так называемого "одесского подполья".

"Именно поэтому мы отправили в Одессу 40 килограмм взрывчатки и констатируем, что груз дошел по назначению", - заявляет мужчина. При этом факт повреждения жилых домов, магазинов, офисов и здания городской больницы "партизан" не комментирует.

Как сообщал УНИАН, около 5 утра 27 сентября в милицию поступило сообщение о взрыве возле здания управления СБУ в Одесской области, расположенного по ул. Еврейской, 43. В здании управления были выбиты стекла, повреждены двери, стены. Кроме того, серьезно пострадали дома в близлежащих кварталах - жилые квартиры, офисы, магазины, городская больница №5, а также припаркованные рядом автомобили. По факту взрыва начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 (террористический акт) УК Украины.

По предварительному заключению взрывотехников, мощность самодельного взрывного устройства составляет от 5 до 6 килограммов в тротиловом эквиваленте.

В СБУ не исключают, что взрыв осуществила диверсионная группа как месть за активное выявление и задержание сепаратистов и диверсантов в регионе.

Весной 2014 года некая группа "партизаны Одессы" в соцсетях взяла на себя ответственность за взрыв осколочной гранаты на блокпосту, в результате которого были ранены 4 человека, среди которых сотрудник милиции.

В июне 2015 года некое "одесское подполье" заявило о своей причастности к взрывам двух рекламных билбордов в Одессе.