Ночной взрыв в Одессе квалифицировали как теракт

Милиция квалифицировала как теракт сегодняшний взрыв в Одессе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУМВД Украины в Одесской области, по предварительному заключению взрывотехников установлено, что мощность самодельного взрывного устройства равна от пяти до шести килограммов в тротиловом эквиваленте.

"По данному факту начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины", - отмечается в сообщении милиции. Материалы переданы в УСБУ в Одесской области.

Как сообщал УНИАН, около 5.00 27 сентября в милицию поступило сообщение о том, что в центральной части Одессы неизвестные привели в действие взрывное устройство у здания управления СБУ в Одесской области, расположенном по ул. Еврейской, 43.

По предварительным данным, в 4-этажном доме «сталинской постройки», в котором располагается региональное управление СБУ, выбиты окна, повреждены двери, стены здания. Кроме того, серьезно пострадали дома в прилегающих кварталах - жилые квартиры, офисы, магазины, городская больница №5, расположенная в 200 метрах от места ЧП, а также припаркованные рядом автомобили.