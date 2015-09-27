В Одессе прогремел взрыв возле здания СБУ (фото)

В ночь на воскресенье, 27 сентября, возле здания управления СБУ в центре Одессы произошел взрыв.

Как сообщили в областной милиции, сообщение о взрыве поступило в пять утра.

"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа милиции. Установлено, что в результате взрыва повреждено административное здание УСБУ в Одесской области. Обстоятельства устанавливаются", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте Управления МВД Украины в Одесской области в воскресенье утром.

Информации о пострадавших в результате взрыва в сообщении нет.

Думская.net пишет, что взрывное устройство без поражающих элементов было приведено в действие в 4:41 утра перед входом в спортзал в здании Службы безопасности на углу Еврейской и Катерининской.

В результате взрыва повреждены двери, окна и фрагменты фасада здания СБУ, выбиты стекла, а местами и оконные рамы в домах на прилегающих кварталах, пострадали несколько припаркованных автомобилей. Движение на улице Екатерининской перекрыто, полиция взяла под охрану магазины, в которых выбиты витрины. Тротуары засыпало битым стеклом. На месте работают эксперты и сотрудники взрывотехнической службы.

СМИ называют этот взрыв самым мощным из всех, которые происходили в Одессе за последний год. Эксперты предварительно оценивают мощность взрывного устройства порядка 5-7 килограммов в тротиловом эквиваленте. Очевидцы рассказывают, что громкий звук был слышен во всем центре города, на Слободке, в районе Аркадии, на Пересыпи. Взрывной волной были выбиты окна в здании 5-й городской больницы, расположенной более чем в 100 метрах от места происшествия.