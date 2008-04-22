6 тысяч наблюдателей не сводят глаз с выпускников

Более 6 тысяч общественных наблюдателей следят за проведением внешнего тестирования по украинскому языку и литературе, которое началось сегодня в 11.00 во всех регионах Украины.

Как сообщили УНИАН в Информационном центре независимого оценивания, общественные наблюдатели контролируют соблюдение правил проведения внешнего тестирования как со стороны участников тестирования, так и со стороны инструкторов и организаторов.

Особенностью нынешней вступительной кампании является то, что общественный контроль охватит и внешнее тестирование, и работу вступительных комиссий высших учебных заведений.

В проведении общественного контроля принимают участие общественные организации и родительские комитеты – всего более 80 организаций. Общую всеукраинскую кампанию наблюдения проводят Гражданская сеть "Опора", Комитет избирателей Украины и Центр тестовых технологий и мониторинга качества образования.

Гражданская сеть "Опора" подготовила и зарегистрировала 1650 наблюдателей, Комитет избирателей Украины - 700. Остальные наблюдатели представляют другие общественные организации. Общественный контроль осуществляется на всех 1888 пунктах тестирования.