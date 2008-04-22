Еврокомиссия отодвинула украинцев с их визовыми проблемами на потом

Европейская комиссия знает о проблемах с оформлением виз для украинцев, однако сначала хочет улучшить эту процедуру для стран Западных Балкан.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом заявил вечером 21 апреля вице-президент Еврокомиссии, ответственный за вопросы транспорта и по совместительству – за вопросы юстиции, свободы и безопасности, Жак БАРРО, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге.

«Еврокомиссии известно, как это происходит, как эти люди должны обращаться за визами, ждать длительное время, что иногда создает впечатление, что ЕС дистанцировался от них», - сказал он.

Вице-президент Еврокомиссии отметил, что на сегодняшний день похожие проблемы существуют и в странах Западных Балкан. По его словам, сейчас Еврокомиссия пытается улучшить процедуры выдачи виз для этих стран. «Я уверен, что если нам удастся сделать это там, мы сможем сделать это и для таких стран, как Украина», - сказал Ж.БАРРО.