Ющенко увез половину Кабмина во Львов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с рабочей поездкой во Львов, где под его председательством состоится заседание Координационного совета по подготовке и проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, в рамках заседания Координационного совета будет подписана декларация о создании Совета городов Украины и Польши, в которых будет проходить финальная часть Евро-2012.

Президента в поездке сопровождают вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК, министр образования и науки Иван ВАКАРЧУК, министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ, министр культуры и туризма Василий ВОВКУН, министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ, министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ, министр регионального развития и строительства Василий КУЙБИДА, министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО, министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО.

Также в составе делегации - ряд заместителей министров и заместители главы Секретариата Президента, председатель Киевской областной государственной администрации Вера УЛЬЯНЧЕНКО, председатель Национального агентства Украины по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части Евро-2012 Евгений ЧЕРВОНЕНКО.