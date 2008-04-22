Цена на «черное золото» установила новый рекорд

На Нью-йоркской бирже цена на баррель нефти установила новый рекорд - $117,76.

Тенденцию поддержали сегодня утром и азиатские рынки. На токийской сырьевой бирже “черное золото” подорожало еще на два цента и теперь стоит $117,5 за баррель.

Главная причина роста цен не изменилась - падение курса доллара по отношению к другим валютам мира. Прибавило беспокойства инвесторам и сообщение об обстреле японского танкера с нефтью сомалийскими пиратами недалеко от Йемена.

ICTV