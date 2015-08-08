Адвокат Савченко опубликовал материалы экспертизы видео, которые подтверждают ее алиби
Адвокат незаконно удерживаемой в России украинской летчицы и народного депутата Украины Надежды Савченко Марк Фейгин опубликовал пакет документов экспертизы видео, которые подтверждают ее алиби.
Материалы экспертизы опубликованы на сайте Фейгина.
"Экспертиза видео, снятого сепаратистом Егором Русским во время боя под Луганском утром 17 июня 2014 года. Видно, что Надежда Савченко уже в плену у "ЛНР". С этого момента начинается ее алиби, подтверждающее, что она не могла корректировать огонь по российским журналистам", - отметил Фейгин при публикации документов.
Читайте такжеАдвокат Савченко не исключает, что российский суд вынесет его подзащитной максимальный приговор
Также Фейгин на своей странице в Twitter сообщил, что "Савченко попала в плен в 10.30. Это ясно из видео Русского. Волошин и Корнелюк погибли в 12.00".
Савченко попала в плен в 10.30. Это ясно из видео Русского http://t.co/KYXXJLpeTd Волошин и Корнелюк погибли в 12.00 pic.twitter.com/ET3N2Kg63R
— Mark Feygin (@mark_feygin) August 7, 2015
Помимо этого адвокат отмечает, что "защита Савченко выполнила всю процессуальную работу по делу и доказала её невиновность. Но её всё-равно осудят и дадут срок".
Защита Савченко выполнила всю процессуальную работу по делу и доказала её невиновность. Но её всё-равно осудят и дадут срок. #FreeSavchenko
— Mark Feygin (@mark_feygin) August 7, 2015
Ранее УНИАН сообщал, что еще один адвокат украинской летчицы и народного депутата Надежды Савченко Илья Новиков раскрыл детали алиби летчицы. В частности, данные мобильных операторов указывают на то летчица не имеет никакого отношения к убийству, в котором ее обвиняют в России.