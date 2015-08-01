Адвокат раскрыл детали алиби и рассказал о новой книге Савченко

Адвокат украинской летчицы и народного депутата Надежды Савченко, незаконно удерживаемой в России, Илья Новиков раскрыл детали алиби летчицы.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Исключительно плодотворная неделя по делу Савченко. Еще месяц назад я не думал, что на суд мы будем выходить с таким роскошным алиби и такой международной поддержкой", - написал он.

Адвокат сообщил об издании книги летчицы "Сильное имя Надежда".

"Меня она попросила написать предисловие – объяснить всем, что это я ее уговорил, а не она сама от избытка литературных амбиций начала писать. Сам я предисловий никогда в жизни не читал, о чем в них пишут и зачем вообще они нужны – не представляю", - заявил он.

Возвращаясь к алиби Савченко он подчеркнул, что данные мобильных операторов указывают на то летчица не имеет никакого отношения к убийству, в котором ее обвиняют в России.

Читайте такжеСавченко доставили в Донецкий горсуд Ростовской области, периметр здания оцепила полиция

"По одному номеру - МТС-Украина - выходило, что в 10:44-10:46 17 июня она была в центре Луганска, по другому - life:) - и по третьему - снова МТС-Украина – что в 11:02-11:13 и позже она была в районе Краснодонской улицы, базы сепаратистов в бывшем военкомате, где ее держали в плену до 23 июня. Артобстрел, от которого погибли журналисты, был в 11:40. Чтобы не признавать алиби, СКР нашел специалистов и экспертов, которые написали, что с учетом того, что ближайшая антенна не работала, а Савченко (по версии следствия) корректировала огонь с вышки высотой 40 м. в районе Стукаловой балки, то ее телефон мог «зацепиться» за мачту в Луганске, радиус действия у них до 30 км, есть техническая возможность, что в тот момент она находилась вне города", - написал он.

Адвокат заявил, что Следкому "фантастически" не повезло с этим делом.

"Как и в истории с Буком, низовые исполнители все испортили начальству. Телефоны у Савченко сепаратисты должны были сразу отобрать и выключить", - отметил Новиков.