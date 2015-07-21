В Минрегионе уверяют, что фортификационные сооружения на востоке Украины готовы на 100% (инфографика)

Об этом в своем Twitter сообщил вице-премьер министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко.

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По данным обнародованной инфографики, к строительству фортификационных сооружений подключились 20 областей. К работам было привлечено 5 тысяч строителей и использовано 35 тысяч вагонов стройматериалов.

Как отмечается, в кратчайшие сроки было возведено 300 оборонительных сооружений, 300 км фортификаций, 3 линии обороны и 12 тысяч бетонных конструкций.

Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко обещал, что к середине июля в эксплуатацию введут практически все фортификационные сооружения 1 и 2 линии обороны.

"К середине июля должны быть введены в эксплуатацию все пункты, которые мы запланировали. Единственное, что в отдельных точках на первой линии обороны проводить работы невозможно, потому что они под огнем", - отметил Порошенко.

По словам президента, приблизительная стоимость проекта оборонительных сооружений только в Донецкой области составляет около миллиарда гривень.