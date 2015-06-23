Фортификационные сооружения под Мариуполем готовы на 90-95% - Жебривский

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.

В рамках рабочей поездки в район Мариуполя глава области в полевых условиях провел рабочее совещание с генподрядчиками строительства, а также председателями Первомайской, Володарской, Волновахской, Тельмановской райгосадминистраций и городским головой Мариуполя.

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«Фактически мне доложили о готовности объектов 2-й линии на 90-95%. Четко определены ответственные лица. За каждым взводно-опорным пунктом (ВОП) закреплены районы и города области, четко определены сроки актов приема-передачи объектов. С 29 по 30 июня поочередно они должны быть сданы в эксплуатацию Министерству обороны Украины», - подчеркнул руководитель военно-гражданской Донецкой областной администрации.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что средний уровень выполнения плана-графика строительства фортификационных сооружений составляет 87%.