Фортификационные сооружения под Мариуполем готовы на 90-95% - Жебривский
Председатель Донецкой ОГА Павел Жебривский сегодня утром проинспектировал состояние готовности фортификационных сооружений второй оборонительной линии в секторе «М» и заявил об их готовности на 90-95%.
Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.
В рамках рабочей поездки в район Мариуполя глава области в полевых условиях провел рабочее совещание с генподрядчиками строительства, а также председателями Первомайской, Володарской, Волновахской, Тельмановской райгосадминистраций и городским головой Мариуполя.
Читайте такжеХмельницкая область завершила строительство 6 из 9 фортификационных сооружений в зоне АТО
«Фактически мне доложили о готовности объектов 2-й линии на 90-95%. Четко определены ответственные лица. За каждым взводно-опорным пунктом (ВОП) закреплены районы и города области, четко определены сроки актов приема-передачи объектов. С 29 по 30 июня поочередно они должны быть сданы в эксплуатацию Министерству обороны Украины», - подчеркнул руководитель военно-гражданской Донецкой областной администрации.
Как сообщал УНИАН, Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что средний уровень выполнения плана-графика строительства фортификационных сооружений составляет 87%.