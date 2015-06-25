Днепропетровщина первой завершила строительство фортификационных сооружений в зоне АТО

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации со ссылкой на и.о. заместителя председателя Днепропетровской ОГА Николая Зенцева.

27 защитных объектов за три месяца строители области возвели на протяжении 100 км – это самая большая протяженность оборонительных сооружений, возводимых регионами Украины.

Фортификационные сооружения – это сложный комплекс с опорными пунктами и инженерными заграждениями, окопами и специальными укрытиями для техники и личного состава. Для их строительства было использовано более 2,6 тыс. железобетонных изделий, более 4,6 тыс. куб. м леса, задействованы 74 единицы строительной техники. На эти работы было потрачено 47 млн грн из государственного бюджета.

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Возводили фортификационные сооружения более 800 строителей и 20 предприятий Днепропетровской области. Заводы, поставлявшие материалы и железобетонные конструкции, работали в круглосуточном режиме.

По словам Зенцева, перед началом работ на объекте силами главного управления ГСЧС в Днепропетровской области были разминированы более 2 тыс. га территории.

Неоднократно объекты строительства обстреливались. В частности, 3 июня, во время обострения ситуации в Марьинке, 6 объектов попали на линию огня.

Работа над фортификационными сооружениями будет продолжена в плане их совершенствования, повышения их обороноспособности.