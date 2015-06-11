Порошенко рассказал, когда достроят оборонительные сооружения на Донбассе

Об этом президент заявил во время осмотра объектов второй линии обороны возле Мариуполя в четверг, передает "Украинская правда".

Порошенко сообщил, что в настоящее время в эксплуатацию ввели уже 100 фортификационных сооружений, еще около сотни будут готовы "за две недели" (в целом должны построить 300 объектов).

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"К середине июля должны быть введены в эксплуатацию все пункты, которые мы запланировали. Единственное, что в отдельных точках на первой линии обороны проводить работы невозможно, потому что они под огнем", - отметил Порошенко.

По словам президента, приблизительная стоимость проекта составляет около миллиарда гривен. Журналистам было продемонстрировано 2 опорных пункты 2-й линии, построенные Одесской и Волынской облгосадминистрациями. Первый опорный пункт имеет наибольшую степень готовности.