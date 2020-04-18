УПЦ МП призвала прихожан забрать благодатный огонь, несмотря на карантин

Прихожан просят приехать в Свято-Воскресенский храм – неподалеку от Лавры.

Управляющий делами УПЦ МП митрополит Антоний призвал прихожан забрать утром благодатный огонь, несмотря на призывы МВД и президента соблюдать правила карантина.

Об этом Антоний написал в Facebook.

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«Учитывая этот факт, а также то, что в некоторых СМИ появились высказывания о том, что наша страна не увидит Благодатный огонь, мы призываем всех, кто хотел прикоснуться к этому знамению Светлого Христова Воскресения, прийти в Свято-Воскресенский храм (с соблюдением санитарных норм), который находится недалеко от въезда в Киево-Печерскую Лавру», – написал он.

При этом он добавил, что «каждый в этом храме сможет зажечь лампаду с привезенного со Святой Земли огня. Мы никого не оттолкнем, никого не обидим».

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что если на Пасху допустить большое скопление людей, то количество больных коронавирусной инфекцией COVID-19 может составить от 2% до 10% населения Украины.