До 10% заболевшего населения: Зеленский объяснил, чем угрожают большие скопления людей на Пасху

По словам президента, сейчас украинская власть «очень неплохо» контролирует ситуацию с коронавирусом в стране.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что если на Пасху допустить большое скопление людей, то количество больных коронавирусной инфекцией COVID-19 может составить от 2% до 10% населения Украины.

Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

«Пасха для всех верующих, для всех украинцев – очень важный, приоритетный праздник, но у нас другая ситуация, в мире другой формат выживания, поэтому мы должны быть быстрыми, технологичными и должны жить в этом формате», - заявил он.

Президент выразил убеждение, что у украинцев нет другого варианта, как встречать Пасхальные праздники дома. «Почему? Потому что может быть волна. У нас пока нет этой волны. У нас нет даже первой большой волны, а в мире сейчас уже говорят о второй, может быть еще и третья волна. Никто не знает, когда коронавирусная инфекция погибнет, когда это все закончится. У нас нет волны, мы это сдерживаем», - заявил он.

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«Мы видим одно, если будет крупное скопление и волна может появиться именно после Пасхи. Мы можем иметь страшную статистику – от 2 до 10% от всего украинского населения», - подчеркнул он.

По словам Зеленского, все люди, которые на Пасху не самоизолируются, а пойдут в церковь, «они поставят уже перед выбором медиков».

«То, что было в Италии – когда привозили людей, а медик стоял перед выбором, потому что он понимал, что среди 10 человек он должен выбрать, кому жить. Если будет от 2% до 10% больных, то медики будут выбирать кому жить дальше. 2% - это еще более-менее, если будет 10% - это будет самая сложная ситуация», - отметил он.

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По словам президента, сейчас украинская власть ситуацию с коронавирусом в стране «очень неплохо» контролирует.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 09:00 17 апреля зафиксировано 4662 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели.

Сегодня вечером Зеленский озвучил новую цифру - по его данным, жертвами коронавируса в Украине стали 150 человек.

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