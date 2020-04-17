Плевали на карантин: в сети появились фото очередей и давки на одесских рынках

Между тем, в Одесской области по состоянию на 16 апреля уже зарегистрировали 93 случая инфицирования COVID-19.

Одесские рынки продолжают работать, несмотря на усиленный карантин в регионе и городе из-за стремительного распространения COVID-19.

Фото рыночного ажиотажа опубликовало местное издание Таймер.

Кроме того, карантин упорно игнорируют и сами жители, которые появляются в местах массового скопления без средств индивидуальной защиты.

На отдельных снимках заметны очереди и давка, что свидетельствует также о несоблюдении социальной дистанции.

Между тем, в Одесской области по состоянию на 16 апреля уже зарегистрировали 93 случая инфицирования COVID-19.