Борьба с COVID-19 в Украине: эксперты оценили эффективность и оправданность карантинных ограничений

Относительно нейтральные оценки эксперты вынесли работе правительства по охране общественного порядка. Очень негативную оценку получила обеспеченность медучреждений.

Большинство экспертов неоднозначно оценивают введение в Украине административной и уголовной ответственности за нарушение карантина, закрытие метро и ограничение работы общественного транспорта.

Как передает корреспондент УНИАН, результаты соответствующего опроса на онлайн-конференции представил политический аналитик Фонда “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива Андрей Сухарина.

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"Мы просили экспертов оценить, на сколько меры правительства являются эффективными и оправданными. Если говорить об оправданности мер, то все эксперты соглашаются, что карантин в учебных заведениях нужен, закрытие заведений общественного питания и ТРЦ нужно, но относительно введения административной и уголовной ответственности за нарушение карантина, закрытия метро и ограничения работы общественного транспорта оценки не столь однозначны. Большинство скорее склоняется к тому, что это нужно делать, но здесь нет четкого консенсуса", - рассказал он.

Так, по данным опроса, значительная часть опрошенных экспертов (36,2%) лишь частично поддерживает закрытие метро и ограничение работы общественного транспорта, 15,5% считают это полностью не оправданным, а 22,4% отмечают, что такие ограничения нужны, но сейчас они осуществлены неправильно.

Результаты исследования свидетельствуют, что неоднозначным является также восприятие экспертной средой закрытие границ, прекращение авиа - и железнодорожного сообщения, а также введение административной и уголовной ответственности за нарушение карантина.

Несмотря на то, что большинство опрошенных экспертов все же поддерживают или частично поддерживают такие действия, часть (около 30%) считает, что они нецелесообразны или неправильно реализованы.

"Экспертов также просили оценить эффективность работы правительства: относительно нейтральные оценки касаются охраны общественного порядка - она ​​удовлетворительная, коммуникация с населением и объяснения проводимых мероприятий также относительно нейтральные. Но другие аспекты, в частности прекращение экспорта и контрабанды необходимых защитных средств или обеспечение медицинских учреждений необходимыми ресурсами эксперты оценили очень негативно", - подчеркнул Сухарина.

*** Опрос проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива с 26 марта по 1 апреля. Всего опрошено 58 экспертов.

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