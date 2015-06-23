Не стоять в очереди: с октября ни один госорган не будет иметь права требовать справки

Об этом заявила первый заместитель министра юстиции Украины Наталья Севостьянова на заседании коллегии Минюста, корреспондент РБК-Украина.

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"С 1 октября ни один государственный орган не будет иметь права требовать справки, даже электронные. Потому что если они будут иметь бесплатный доступ к реестру, они смогут это сделать собственноручно и получить эту информацию без того, чтобы каждый раз обращаться за выписками и справками. Это касается не только справок, но и, например, документов о рождении, браке и других", - сообщила Севостьянова.

Как сообщал УНИАН, Министерство юстиции Украины открыло новый электронный сервис на сайте ведомства - быстро и бесплатно можно получить информацию относительно предприятий, по которым возбуждено производство по делу о банкротстве, сообщил заместитель министра юстиции Антон Янчук.