На сайте Минюста появилась возможность бесплатно отслеживать дела о банкротстве

"Недавно Министерство юстиции Украины обеспечило открытый доступ к Единому государственному реестру предпринимателей, в отношении которых открыто производство по делах о банкротстве. В настоящее время любое физическое или юридическое лицо может воспользоваться этим электронным сервисом, получить информацию путем несложных действий непосредственно на сайте Министерства юстиции",- сказал А.Янчук на брифинге в понедельник.

Он пояснил, что предоставление этой услуги является бесплатным. Ранее, как напомнил А.Янчук, такую информацию юрлицо или физлицо-предприниматель о себе, обратившись с письменным запросом в территориальное управление юстиции. Ранее, по словам замминистра, ответ поступал в письменном виде на протяжении пяти рабочих дней с момента обращения,-эта процедура была достаточно сложной для заинтересованных лиц.

Соответствующие документы, как рассказал замминистра юстиции, как правило, нужны тем юридическим лицам, которые планируют участвовать к каких-либо госзакупках и также для того, чтобы предоставить информацию в банковские учреждения с подтверждением того, что данное лицо не находится в процедуре банкротства.

"Теперь как лицо, которое в отношение себя хочет получить информацию, так и его контрагент или любой банк или организатор госзакупок или другое заинтересованное лицо может абсолютно свободно с любого цифрового устройства зайти на сайт Минюста, пройти несложную процедуру регистрации и оперативно и бесплатно получить соответствующую информацию",- подчеркнул А.Янчук.

Он уточнил, что информация выводится в форме справки на экран устройства и может быть распечатана. Предоставляется справка, по словам замминистра, в двух форматах - сокращенном и расширенном.

А.Янчук сообщил, что в минувшем году за получением бумажных справок обратилось около 100 тысяч человек, процедура требовала определенных финансовых затрат и человеческих ресурсов, также несла в себе и коррупционные риски.

"В настоящее время система полностью функционирует... Я лично сегодня утром попробовал это сделать. Абсолютно свободно и за пять минут",- сказал замминистра, продемонстрировав пример полученной справки. Он отметил, что данный сервис существует с 15 мая, "уже успешно сделано более 4 тысяч запросов на получение таких справок".