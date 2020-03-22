Вернулся из Будапешта: на Хмельнитчине госпитализировали мужчину – подозревают коронавирус

Мужчина за два дня до приезда связался по телефону со своим семейным врачом и сообщил, что у него ряд хронических заболеваний, в том числе часто болеет пневмонией.

Сегодня 40-летнего жителя Нетишина, который ночью вернулся из Будапешта, срочно госпитализировали в Хмельницкую городскую инфекционную больницу с подозрением на Covid-19.

Читайте такжеВ Одессе с подозрением на коронавирус госпитализировали вернувшуюся из Польши женщинуОб этом сообщил городской голова Нетишина Александр Супрунюк.

По его словам, мужчина за два дня до приезда связался по телефону со своим семейным врачом и сообщил, что у него ряд хронических заболеваний, в том числе часто болеет пневмонией.

"При въезде в Украину житель Нетишина постоянно был на связи с медиками, которые рекомендовали ему остановиться в Ужгороде и там получить медицинскую помощь. Однако он решил ехать домой. На блокпостах перед Нетешиным бригада врачей готовилась его встретить. Однако странным образом он попал в наш город. Скорее всего, с помощью своих родителей, которые с ним контактировали", - отметил чиновник.

Супрунюк подчеркнул, что у прибывшего мужчины одышка и сухой кашель, состояние средней тяжести.

В комментарии УНИАН главный врач Хмельницкой городской инфекционной больницы Оксана Поддубная отметила, что у мужчины температура 37,7. У него взяли мазки на анализы и отправили в столичную лабораторию на подтверждение подозрения коронавируса Covid-19. Результаты будут известны с понедельника.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 22 марта в Украине зафиксировано 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них три летальных, один пациент выздоровел и уже выписан из больницы.