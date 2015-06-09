Горсовет Василькова рекомендует вывезти детей и беременных женщин из 10-км зоны вокруг горящей нефтебазы

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

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"Государственная комиссия по техногенно-экологической опасности определила опасную зону радиусом 10 км от эпицентра пожара. Это означает, что в этой зоне имеется большая вероятность загрязнения воздуха продуктами горения горюче-смазочных материалов, которые несут угрозу здоровью людей. Просим жителей города: без крайней необходимости не выходить из дома, держать закрытыми окна, взвешенно реагировать на новости и сообщения в средствах массовой информации, воздержаться от употребления каких-либо овощей (овощей и фруктов из собственных огородов), не попадать под дожди. В случае, если этого не удалось избежать, - тщательно вымыться и постирать одежду. Советуем вывезти из зоны опасности беременных женщин и детей", - говорится в сообщении.

Как отмечается, экологическая ситуация улучшится после того, как пройдут дожди, которые очистят загрязненную атмосферу.

Напомним, вечером 8 июня вспыхнул пожар на нефтебазе вблизи с. Глеваха Васильковского района Киевской области.

Сегодня около 8 утра на нефтебазе произошел мощный взрыв. Глава МВД Арсен Аваков сообщил о шестерых госпитализированных с ожогами пожарных.

До взрыва была информация об одном погибшем и пятерых пострадавших сотрудников нефтебазы. Более 400 бойцов Нацгвардии направлены к месту пожара на нефтебазе под Киевом.

Как сообщалось, спасатели начали отселение жителей двухкилометровой зоны вокруг горящей нефтебазы под Киевом.