К тушению пожара на нефтебазе под Киевом привлекли авиацию

Секретарь СНБО Александр Турчинов, который находится на месте происшествия, заявил о серьезной опасности из-за близкого расположения от границы пожара воинской части с боевым арсеналом, передает ТСН.

"Есть серьезная опасность, и именно поэтому рядом со мной находится министр обороны, потому что за 50 метров от границы пожара расположена воинская часть, где есть боевой арсенал", - подчеркнул Турчинов.

Читайте такжеВо время пожара на нефтебазе под Киевом погиб один человек, 14 травмированы - МВД

Кроме того, по его словам, уже со вчерашнего дня началась эвакуация арсенала, который находится на этой территории, но этот процесс продолжается.

Турчинов также заявил, что сейчас главная задача - чтобы огонь с нефтебазы не перекинулся на военную часть, которая расположена совсем рядом.

Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня вспыхнул пожар на нефтебазе "БРСМ-нафта" вблизи с. Глеваха Васильковского района Киевской области. Сегодня около 8 утра на нефтебазе произошел мощный взрыв.