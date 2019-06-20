цей матеріал доступний українською

"Разжаловать в миряне": религиовед спрогнозировала, как Епифаний может отреагировать на "собор" Филарета

20:25, 20 июня 2019
Общество
619 0
Филарет заявил о возобновлении "Киевского патриархата" / фото УНИАН

Реакция главы Православной церкви Украины митрополита Епифания на скандальный "собор" почетного патриарха Филарета может быть непредсказуемой, вплоть до "разжалования" Филарета в миряне.

Читайте такжеФиларет хочет обратно все деньги и имущество ликвидированной УПЦ КП

О таком сценарии развития событий рассказала религиовед Вита Титаренко, комментируя собрание бывшей УПЦ КП 20 июня, передает "Обозреватель".

Впрочем, по словам эксперта, Епифаний имеет широкий "веер возможностей" – как оптимистичных, так и пессимистичных.

"Реакция как митрополита Епифания, так и Вселенского патриархата, может быть разной... В результате святейший патриарх может остаться с узким кругом своих почитателей, поклонников, последователей – в своеобразном "клубе по интересам". Или, в крайнем случае, может остаться простым мирянином, и таким образом завершить свое существование", – отметила Титаренко.

Религиовед также частично согласилась с мнением своего коллеги Дмитрия Горевого, который ранее озвучил версию о причастности Кремля к "управлению" Филаретом.

"Говорить прямо, что это исключительно влияние ФСБ, каких-то российских спецслужб – достаточно сложно. Но то, что амбиции святейшего патриарха Филарета удачно и успешно подогреваются, – это сложно отрицать", – признала Титаренко.

По ее словам, политическая составляющая в этой ситуации безусловно присутствует, хотя, возможно, скрыто.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Филарет против ПЦУ
Теги: #Филарет#ПЦУ