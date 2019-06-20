Митрополит Епифаний созывает синод ПЦУ из-за "собора" Филарета

В ПЦУ подчеркивают, что Филарет превышает свои полномочия как архиерей.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний созывает на 24 июня синод ПЦУ, на котором будут приняты решения относительно собрания почетного патриарха Филарета, проведенного сегодня во Владимирском соборе в Киеве.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Киевской митрополии Православной церкви Украины относительно проведенного собрания.

«На ближайшем заседании Священного синода ПЦУ, которое созывается предстоятелем 24 июня, будут приняты решения, связанные с состоявшимися событиями», - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что с течением времени почетный патриарх ПЦУ Филарет начал делать заявления, в которых произвольно и единолично ставит под сомнение действительность всех принятых 15 декабря соборных решений. «Предоставляя от имени уже не существующего религиозного объединения УПЦ КП и на его бланках указания и требования, направленные епископату, духовенству и верующим Православной церкви Украины, почетный патриарх Филарет фактически превышает свои полномочия архиерея, нарушая тем самым 34 Апостольское правило и Устав Православной церкви Украины», - указывается в заявлении.

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На брифинге относительно указанных событий архиепископ Православной церкви Украины Евстратий (Зоря) заявил, что небольшая часть духовенства выделила себя из ПЦУ. «Что произошло? Произошло сейчас выделение небольшой части тех, кто принадлежал к единой поместной Украинской православной церкви, в новую структуру, для того, чтобы подтвердить свои возможности и полномочия, присваивает себе историческое название УПЦ КП, но такой нет и быть не может», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря 2018 года Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января 2019 года в соборе святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии ПЦУ ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию.

В то же время почетный патриарх Киевский и всей Украины-Руси Филарет хочет сохранить УПЦ КП, которая была одной из основательниц единой поместной Православной церкви Украины, чтобы в Украине во время литургий упоминали имя киевского патриарха.

20 июня собрание духовенства и мирян, созванное по инициативе почетного патриарха Филарета, заявило о «восстановлении» Украинской православной церкви Киевского патриархата и неприятии томоса об автокефалии ПЦУ.

В ПЦУ отмечают, что в связи с тем, что решением поместного собора УПЦ Киевского патриархата 15 декабря 2018 года, который состоялся в Малой Софии перед Объединительным собором, УПЦ КП как отдельное религиозное объединение прекратила свою деятельность путем объединения и присоединения к образованной единой поместной Православной церкви Украины, проведение любых мероприятий от имени УПЦ КП, в частности, под названиями ее уставных органов (священного синода, архиерейского и поместного соборов), является незаконным.