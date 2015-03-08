На Житомирщине отмечают 100-летие Святослава Рихтера
На Житомирщине проходят мероприятия по чествованию Святослава Рихтера, которому 20 марта этого года исполнилось бы 100 лет.
Как известно, всемирно известный музыкант родом из Житомира.
Как передает корреспондент УНИАН, сейчас в области проходит ряд мероприятий, направленных на чествование памяти выдающегося пианиста, которые будут проходить в течение марта.
Мероприятия начались открытием комнаты памяти Рихтера в музыкальной школе № 2 города Житомира, которая носит его имя.
Читайте такжеСегодня 200 лет со дня рождения автора музыки украинского гимнаТакже в Житомире планируют открыть мемориальную доску Рихтеру и установить ему в областном центре памятник. В ближайшее время будет благоустроена территория вокруг дома, где родился музыкант, а в перспективе властями рассматривается вопрос проведения там ремонтных работ. После ремонта этот дом станет одной из визитных карточек Житомира.
Благодаря труду житомирского краеведа Георгия Мокрицкого вскоре увидит свет книга о Святославе Рихтере, в которой собраны уникальные материалы из многих стран мира.
Также в течение 2015-го года в образовательных и библиотечных учреждениях Житомирщины будут проводиться тематические мероприятия, направленные на почтение творчества Рихтера.
Комплекс юбилейных мероприятий завершится в Житомире 18-20 марта Международным фестивалем мастеров искусств и конкурс юных пианистов имени Святослава Рихтера. В эти дни на родине музыканта соберутся талантливые пианисты со всей Украины и иностранные гости.
Справка УНИАН. Святослав Рихтер родился 20 марта 1915 года в Житомире. Обучение начал у своего отца, талантливого органиста, пианиста и композитора Теофила Рихтера. В 1933-1937 гг. был концертмейстером Одесской оперы. В 1940-50-х Рихтера не выпускали за пределы СССР и только в 1960-м состоялся сенсационный дебют выдающегося пианиста в Финляндии и США, 1961-1962 гг. - в Великобритании, Франции, Италии и Австрии.
Рихтер был первым советским лауреатом "Грэмми".