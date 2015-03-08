На Житомирщине отмечают 100-летие Святослава Рихтера

Как известно, всемирно известный музыкант родом из Житомира.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас в области проходит ряд мероприятий, направленных на чествование памяти выдающегося пианиста, которые будут проходить в течение марта.

Мероприятия начались открытием комнаты памяти Рихтера в музыкальной школе № 2 города Житомира, которая носит его имя.

Читайте такжеСегодня 200 лет со дня рождения автора музыки украинского гимнаТакже в Житомире планируют открыть мемориальную доску Рихтеру и установить ему в областном центре памятник. В ближайшее время будет благоустроена территория вокруг дома, где родился музыкант, а в перспективе властями рассматривается вопрос проведения там ремонтных работ. После ремонта этот дом станет одной из визитных карточек Житомира.

Благодаря труду житомирского краеведа Георгия Мокрицкого вскоре увидит свет книга о Святославе Рихтере, в которой собраны уникальные материалы из многих стран мира.

Также в течение 2015-го года в образовательных и библиотечных учреждениях Житомирщины будут проводиться тематические мероприятия, направленные на почтение творчества Рихтера.

Комплекс юбилейных мероприятий завершится в Житомире 18-20 марта Международным фестивалем мастеров искусств и конкурс юных пианистов имени Святослава Рихтера. В эти дни на родине музыканта соберутся талантливые пианисты со всей Украины и иностранные гости.

Справка УНИАН. Святослав Рихтер родился 20 марта 1915 года в Житомире. Обучение начал у своего отца, талантливого органиста, пианиста и композитора Теофила Рихтера. В 1933-1937 гг. был концертмейстером Одесской оперы. В 1940-50-х Рихтера не выпускали за пределы СССР и только в 1960-м состоялся сенсационный дебют выдающегося пианиста в Финляндии и США, 1961-1962 гг. - в Великобритании, Франции, Италии и Австрии.

Рихтер был первым советским лауреатом "Грэмми".