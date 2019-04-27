Лучший рецепт пасхи: как правильно приготовить пасхальный кулич в домашних условиях

Уже завтра, 28 апреля, все будут наслаждаться вкусом самых разнообразных пасхальных куличей. УНИАН собрал еще несколько оригинальных рецептов пасхи на случай, если вдруг вы еще не успели приготовить свой праздничный десерт.

Пасха - это главное событие года для православных христиан и самый большой православный праздник. На Пасху готовится обильная и разнообразная трапеза. В доме каждого верующего христианина на праздничном Пасхальном столе присутствуют традиционные блюда, которые несут в себе глубокое символическое содержание.

Традиционно, после окончания богослужения верующие разговляются (прекращают пост) кусочком пасхального кулича, крашеными яйцами и пасхой (приготовляемой обычно из творога). Мы подобрали для вас самые лучшие и проверенные рецепты на Пасху - рецепты пасхального кулича. Готовьте и наслаждайтесь, радуйте близких.

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Классический рецепт пасхи

Для приготовления нужно: 500-600 г муки

1.5 стакана молока

6 яиц 150-200 г сливочного масла

2 стакана сахара

40-50 г прессованных дрожжей

50 г изюма

50 г фруктовых цукатов

50 г сухого миндаля

Щепотка соли, ванилин или ванильный сахар по вкусу.

Немного муки для обсыпки

Приготовьте опару. Растворите в молоке дрожжи и одну столовую ложку сахара. Постепенно добавляйте, размешивая 150-200 г просеянной муки. Размешайте, чтобы не было комков, и поставьте в теплое место.

Отделите яичные желтки. Белки поставьте в холодильник. 5 желтков разотрите с сахаром, что остался. Растопите сливочное масло и дайте остыть до температуры тела.

Когда объем опары увеличится вдвое, добавьте в нее желтки, растертые с сахаром, соль, ванилин и тщательно перемешайте.

Охлажденные белки взбейте в пену и введите в опару. Затем, помешивая, добавьте муку. Тесто замешивают, пока в нем не появятся пузырьки воздуха. Тесто должно получиться хорошо перемешанным, свободно отстающим от стенок посуды. По консистенции оно должно быть жиже, чем тесто на пироги, но гуще, чем на оладьи.

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Накройте тесто и держите в теплом месте, пока оно не увеличится в несколько раз. Изюм промойте, высушите и обваляйте в муке. Цукаты нарежьте кубиками, миндаль очистите и мелко нарубите. Изюм, цукаты и миндаль добавьте в тесто, тщательно вымесите в течении 5 минут и снова поставьте в теплое место.

Подготовьте формы для выпечки куличей. На дно формы положите промасленный кружок пергаментной бумаги, стенки смажьте растительным маслом и обсыпьте мукой. Разложите подошедшее в формы (примерно на 1/3 высоты), дайте тесту подняться до краев формы и смажьте верх кулича оставшимся желтком.

Выпекайте куличи при температуре 180 С до готовности, в течение 40-60 минут, время от времени осторожно поворачивая формы. Если к воткнутой деревянной спице не будет приставать тесто, значит кулич готов. После того как поверхности кулича зарумянятся, накройте их кружками бумаги, смоченными в воде.

Готовые куличи осторожно вытяните из форм, положите их боком на мягкую подушку, застеленную полотенцем, прикройте другим полотенцем и дайте остыть, время от времени поворачивая для того, чтобы сделать процесс охлаждения более плавным.

Пояса готовы. Затем их следует украсить и поставить в теплое место на ночь "созревать".

Вот основные виды украшений:

- глазурь;

- взбитые яичные белки;

- растопленный шоколад;

- шоколадные фигурки;

- марципановые фигурки;

- коктейльные вишни.

Приведем популярный рецепт лимонной глазури.

Для приготовления понадобятся:

100 г сахарной пудры

1 столовая ложка растопленного сливочного масла

1 столовая ложка лимонного сока

1/2 лимона

1 столовая ложка сливок

Подогрейте сливки, но не до закипания. Мелко натрите цедру лимона и смешайте с сахарной пудрой. Добавьте масло, лимонный сок и сливки. Тщательно взбейте, полейте этой смесью горячий кулич и оставьте для застывания на 1 час.

В приведенном выше рецепте в тесто вводят такие добавки:

- изюм;

- цукаты;

- ваниль;

- миндаль.

Кстати, чтобы отделить от кожицы миндаль, его следует подержать 2 минуты в кипятке.

Также популярные другие добавки:

- бренди, ром, крепкие настойки;

- тертая цедра;

- шафран;

- корица;

- кардамон;

- мускатный цвет;

- лимонное или розовое масло.

Если кулич зачерствеет, его можно освежить следующим способом: срезать верхний слой, сбрызнуть небольшим количеством сиропа (рюмка крепкого вина на рюмку воды плюс столовая ложка сахара, смешать и подогреть), поставить в горячую печь (духовку) минут на 15-20. Пасха просочится сиропом и станет вкуснее свежего.

Кулич "Семейный"

Ингредиенты:

Опара (учин):

- дрожжи (свежих) - 100 грамм

- яйца - 3

- сахар-песок - 1 стакан

- молоко (теплое) - 500 мл

- сметана - 2 ст.л.

- мука - 1 ст.

Замес:

- яйца - 15

- сахар-песок - 5 ст.

- масло сливочное мягкое - 200 г (или 100 г масла + 100 г маргарина)

- молоко теплое - 500 мл

- сметана - 500 г

- соль - щедрая щепотка

- ванилин + ванильный сахар - 2 пачки+1 пачка

- мука - 4,5 кг +/- зависимо от вашего сорта муки

Глазурь:

- белки (охлажденные) - 2

- сахарная пудра - 1 ст.

- лимонный сок - 1 ст.л.

- кипяток - 1 ч.л.

Приготовление:

Опара

Продукты должны быть одинаковой, комнатной температуры. Это очень важно! Дрожжи разведите в теплом молоке, добавьте яйца, сахар, сметану и муку. Перемешайте, накройте посуду полотенцем и оставьте на 3-4 часа для брожения. Когда появятся пузырьки на поверхности опары, можно продолжать замес.

Замес

В опару добавьте все продукты. Вымесите тесто до однородного состояния, когда оно будет отлипать от рук и стенок посуды. Оставьте на 2-3 часа подходить в теплом месте до увеличения в объеме в два раза. Теперь необходимо обмять минут пять. затем дайте подойти тесту еще два-три часа. Затем разложите порции теста в формы, смазанные маслом и выстеленные промасленной бумагой (можно выстелить только дно). Заполните формы на 1/3 объема. Дайте подойти. Выпекать надо при температуре 220 градусов Цельсия примерно 30-40 минут. Готовность проверьте деревянной палочкой. Формы достаньте из духовки, положите на бок, чтоб остыло дно и легче извлекся кулич. Уже остывшие куличи украсьте глазурью и присыпкой.

Глазурь

Растереть белки. Можно взбить миксером. Когда объем белков увеличится как минимум вдвое, добавить частями пудру, постоянно взбивая (не добавлять пудру всю сразу!), когда вся пудра взбита, добавить частями лимонный сок. Глазурь побелеет. Добавить аккуратно чайную ложку горячей воды, не переставая мешать глазурь. За счет кипятка глазурь становится мягкая и не крошится при разрезании.

Для данной нормы теста для куличей необходимо 3-4 нормы глазури.

Общий выход - около 15 куличей среднего размера

Кулич без замеса теста

Ингредиенты:

Дрожжи свежие - 50 гр

Молоко - 1 стакан

Сахар - 1 стакан

Яйца - 4 штуки

Сливочное масло - 100 гр

Растительное масло - 2 ст.ложки

Мука - 4 стакана

Ванилин - 1 пакетик

Изюм, цукаты - по желанию

Цедра одного лимона

Для помадки

Сахар - 8 ст.ложек

Горячая вода - 6 ст. ложек

Лимонный сок - 10 капель

Крупка для украшения - по желанию

Приготовление:

Для начала проверьте дрожжи на всхожесть. Для этого добавьте к дрожжам небольшое количество теплой воды, чтобы дрожжи перешли в жидкое состояние. Добавьте небольшую щепотку сахара, размешайте и оставьте минут на 10 – 15. За это время дрожжевая масса должна начать подниматься пенной шапочкой. Если этого не происходит, дрожжи утратили свои свойства и готовить с ними – перевод продуктов и времени.

Если дрожжи ожили и начали пениться, добавьте стакан теплого молока. В отдельной мисочке размешайте яйца с сахаром, растопленным сливочным маслом и растительным маслом, а затем влейте полученную смесь в молоко с дрожжами. Для ароматизации теста добавьте ванильный сахар и лимонную цедру. Размешайте. Постепенно добавьте необходимое по рецепту количество муки. В результате у вас должно получиться негустое льющееся тесто.

При желании добавьте цукаты и/или изюм. Для того, чтобы изюм равномерно распределился по всему объему теста, а не опустился на дно, перед добавлением в тесто обваляйте его в муке.

Смажьте формочки для куличей растительным маслом, и выложите дно и стенки бумагой для выпечки.

Разложите тесто по формочкам. Учитывайте, что при расстойке тесто увеличится в объеме в 2 – 3 раза, т.е. накладывайте примерно на треть от желаемой высоты куличей. Для того, чтобы при раскладывании тесто не липло к рукам, смачивайте их водой или растительным маслом.

Накройте формочки с тестом полотенцем и оставьте при комнатной температуре на 3 – 4 часа.

При желании вы можете поставить тесто в формочках в холодильник. В этом случае тесто будет подниматься медленнее, и куличи получатся менее пористыми. Выдерживайте в холодильнике до тех пор, пока тесто не удвоится в объеме. Некоторые раскладывают тесто с вечера и оставляют в холодильнике на ночь.

Выпекать нужно при температуре 170 – 200 градусов до пробы на сухую палочку (воткните чистую деревянную палочку в середину кулича: если она вышла чистой - кулич готов, если с налипшим тестом – кулич еще не испекся). Я выпекала при 170С примерно 40 минут более тонкие куличи и около часа самый толстый кулич. После выпечки достаньте куличи из форм, чтобы не подмокло донышко. Охлаждайте на решетке.

Верх куличей украсьте помадкой и готовой цветной сахарной крупкой.

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Нет ничего лучше, чем приготовленная собственными руками пасха. Аромат свежей выпечки соберет за семейным столом всех членов семьи. Наслаждайтесь процессом готовки и радуйте своих близких!

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