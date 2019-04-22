Как украсить пасху: топ-10 лучших идей

Нужно сразу отметить, что каких-то особенных правил в том, как украсить пасху – нет. Можно целиком и полностью поддаться вдохновению.

Пасху невозможно представить без писанок и ароматной выпечки. При этом праздничный стол должен быть не только вкусным, но также ярким и нарядным.

И тут перед хозяйками возникает вопрос: как украсить кулич - главный символ Пасхи? Идеи декора для праздничной выпечки УНИАН собрал в одном материале.

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Нужно сразу отметить, что каких-то особенных правил в том, как украсить пасху – нет. Можно целиком и полностью поддаться вдохновению.

Лаконичный, бюджетный и простой в исполнении декор кулича - посыпка из измельченного сахара. Белоснежная пудра, покрывающая золотистую корочку праздничного кекса, пригодится, когда выпечки много, а времени ее украшать практически нет.

Еще одна идея, как украсить кулич, знакомая всем с детства. Воспользуйтесь яичными белками, которые остались после приготовления пасхальных кексов. Взбейте их вместе с сахарной пудрой в густую белую массу, а затем украсьте пышной белковой «шапкой» куличи, которые уже остыли. Если хочется уж совсем по классике - добавьте кондитерской посыпки.

Вы можете добавить к обычной глазури краситель или же добиться нужного цвета за счет сока фруктов или овощей. Например, клюква обеспечит красный оттенок, свекла - розовый, темный виноград - синий.

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Если вы умеете готовить традиционную белковую глазурь для куличей, рецепт меренги не вызовет у вас трудностей. Главное отличие - в использовании сахара. Сначала из него нужно сварить сироп и только потом добавлять к белкам. Меренга имеет более легкую и воздушную консистенцию, а еще ее принято подрумянивать горелкой.

Такие вкусности готовить собственноручно необязательно. Сегодня в любом супермаркете можно найти разноцветные пирамидки безе и пухлые облачки маршмеллоу. Составьте необычную композицию, добавьте бусины кондитерской посыпки - и оригинальное украшение куличей к Пасхе готово.

Тесто со смуглой корочкой, щедро политое шоколадом, не оставит равнодушным ни одного сладкоежку. Можно приготовить глазурь со сливочным маслом, а можно просто растопить темный или белый шоколад на водяной бане и покрыть верхушку кулича. Если хочется еще интереснее, добавьте какао-порошок, шоколадные капли или тертый шоколад.

Мастика, которую используют в украшении тортов, хорошо подойдет и для декора пасхальных блюд. Накануне праздника попробуйте отыскать на прилавках магазинов что-то тематическое - цыплят, зайчиков, пасхальные яйца, надписи с поздравлениями. Симпатично будут смотреться и обычные цветы. Тем, кто не ищет легких путей или просто хочет привлечь к украшению куличей всю семью, можно купить готовую мастику и соорудить фигурки своими руками.

Используйте ваши любимые лакомства - от шоколадных батончиков до печенья, медовых пряников и макарунов.

Орехи и сухофрукты. Эту полезную альтернативу кондитерским изделиям можно добавлять не только в тесто для куличей, но и использовать для их декора. Чем богаче - тем лучше!

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