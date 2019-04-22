Александрийский кулич: лучшие пошаговые рецепты приготовления (видео)

Неимоверная воздушность теста александрийского кулича достигается за счет особой технологии приготовления опары, а также благодаря тому, что тесто заводят не на простом молоке, а на топленом.

Александрийский кулич можно назвать классической выпечкой к Пасхе. Лакомство получается воздушным и в меру сладким. Вкус выпечки нельзя сравнить ни с какой другой. Также часто из такой заготовки пекут булки-витушки и сладкий хлеб. Примечательно, что лакомство, приготовленное по александрийскому рецепту, не крошится при нарезке, но при этом мгновенно тает во рту.

Неимоверная воздушность теста достигается за счет особой технологии приготовления опары, а также благодаря тому, что тесто заводят не на простом молоке, а на топленом. Большое количество сливочного масла и сахара помогут прессованным свежим дрожжам отменно выполнить свою работу. Кстати, последние не рекомендуется заменять быстрыми гранулированными, так как те не предназначены для приготовления опары и настоящего теста.

Пошаговый рецепт приготовления александрийского кулича

Шаг 1

С вечера приготовим опару:смешать яйца, желтки с сахаром, добавить теплое топленое молоко, дрожжи и слегка растопленное сливочное масло.Все хорошо перемешать и оставить при комнатной температуре на 8-12 часов.

Для опары берем: 4 яйца, 2 желтка, 370 г сахара, 180 г сливочного масла, 50 г прессованных дрожжей, молоко топленое 370 мл.

Шаг 2

Утром в опару добавляем ванильный сахар, шафран разведенный в коньяке, кардамон,цедру, соль 0,5чл и начинаем постепенно добавлять просеянную муку.Муки может уйти немного больше или меньше.Вымешиваем тесто руками минут 15, для того , чтобы было легче работать с тестом , руки смазываем растительным маслом.Тесто должно получиться очень мягкое, совсем слегка липнущее к рукам. Ставим тесто под пленку на подъем до увеличения в 2-2,5 раза.В поднявшееся тесто добавляем изюм( вымоченный в коньяке и обсушенный), вяленую вишню и цукаты.Выкладываем тесто в формы на 1/3 от высоты и даем в форме подняться не доходя до края 2 см.Выпекаем в разогретой духовке при 200 градусах 10 минут и еще минут 25 при 180 градусах.Готовность проверяем лучинкой. Куличи достаем из духовки, даем им отдохнуть 10 минут в форме, затем перекладываем лежа на толстое полотенце и периодически перекатываем куличи, чтобы они не осели.

Для теста: вся опара, ванильный сахар 15 г, коньяк 2 ст. л., цукаты 100 г, вяленая вишня 100 г, изюм двух сортов 150 г, цедра 1 апельсина, шафран щепотка,0,5 ч. л. мускатного ореха ,щепотка кардамона, мука 0,9-1.0 кг

Особенный рецепт александрийского кулича

Этот вариант ночного кулича содержит большее количество компонентов, его хвалят все хозяйки. Уникальность рецепта в том, что в тесто добавляется шафран и апельсиновая цедра. Процесс выпечки упрощается за счёт использования мультиварки. Потребуется: 1 кг муки; 2 ст. топлёного молока; 1 пачка масла; 100 г вяленой вишни; 20 г сухих дрожжей; 1 ст. л. шафрана; 1 ст. л. водки; 2 яичных желтка; 4 яйца.

Приготовление: Растопить сливочное масло, смешать его с горячим молоком в кастрюле. Следом вбить яйца и желтки. Затем в кастрюлю высыпать сахар, влить водку и шафран, перемешать. Добавить дрожжи, муку и вишню. Осталось замесить руками тесто и оставить его в тёплом месте на один час. После того как тесто поднимется, переложить в чашу мультиварки и установить режим «выпечка». Мультиварка сама подаст сигнал, когда выпечка будет готова. Из предложенного количества продуктов получится один большой пасхальный кулич.

Как приготовить кулич из александрийского теста

Пошаговое описание рецепта

1. Если будете печь всю порцию, то берите очень большую кастрюлю, теста много и оно хорошо поднимается.

В тёплом молоке развести дрожжи, добавить нарезанное кусочками мягкое сливочное масло, сахар и слегка взбитые яйца и желтки. Перемешать.

2. Поместить в тёплое место и оставить на 8-12 часов, можно на ночь. Можно поставить ёмкость с опарой в выключенную духовку с включенным освещением: тепло и сквозняка нет:).

3. По истечении времени (например, утром) добавить ванильный сахар, соль, коньяк, изюм (предварительно замоченный в горячей воде) и просеянную муку.

Вымесить мягкое тесто. Тесто липнет к рукам, поэтому руки лучше смазывать подсолнечным маслом.

4. Поставить тесто на 1-1,5 часа в тёплое место на расстойку, оно должно сильно увеличиться в объёме.

5. Наполнить формочки на 1/3 объема, подождать пока поднимется почти до верха формочки и выпекать в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов до готовности.

Время выпечки зависит от размера формочек. В формочках на 250 мл куличи выпекались 40 минут.

6. Готовые куличи полностью остудить и украсить глазурью.

Опара:

1 л. топлёного молока

500 г. сливочного масла

1 кг сахара

3 яичных желтка

10 яиц

150г. свежих дрожжей

Тесто:

~2,5 кг муки

200 г. изюма

1 ч.л. соли

2 ст.л. коньяка

3 пакетика ванильного сахара

Советы и рекомендации

Опытные хозяйки советуют просеивать муку перед замесом, благодаря этому приёму тесто лучше поднимется и будет пышным. Если нет коньяка, его можно заменить водкой с шафраном или жжёным сахаром. Если нет времени ждать 12 часов пока настоится опара, можно воспользоваться йогуртницей – в ней основа созреет за полтора часа. Изюм можно заменить вяленой вишней или клубникой. И ещё, чем больше в куличе ягод, тем нежнее он получается. Ведь само по себе пасхальное тесто очень плотное, а сухофрукты делают его пористым и нежным.